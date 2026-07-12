Ley de Bono en California: el proyecto que puede ayudar a los latinos a tener casa

California avanza con una propuesta legislativa enfocada en ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para residentes con menores recursos económicos. El plan, denominado Ley de Bono para Veteranos y Vivienda Asequible, contempla una inversión de US$11.250 millones que deberá ser aprobada por los votantes del estado en las elecciones del 3 de noviembre.

Qué propone la Ley de Bono para las familias latinas en California

De acuerdo con la información oficial, varias de las medidas incluidas beneficiarían a sectores donde la comunidad latina representa una parte significativa de los trabajadores y de las familias con ingresos bajos o medios .

. Uno de los principales componentes consiste en ofrecer asistencia para el pago inicial de una vivienda y facilitar el acceso a préstamos hipotecarios con condiciones más accesibles.

El objetivo central de la iniciativa en California es fomentar la propiedad de viviendas y acelerar la construcción de unidades asequibles Shutterstock

Según las proyecciones del plan, más de 40.000 compradores podrían recibir este respaldo, especialmente quienes buscan adquirir una casa por primera vez.

Además, la iniciativa también contempla recursos destinados a desarrollar viviendas para trabajadores agrícolas, un sector con alta participación de familias latinas en California.

La iniciativa plantea incrementar la disponibilidad de hogares destinados a quienes desempeñan labores en el campo. El proyecto fue acordado por líderes estatales con el objetivo de impulsar la compra de viviendas y aumentar la construcción de inmuebles con costos regulados.

De concretarse, el proyecto también busca incrementar la oferta de viviendas disponibles mediante una combinación de recursos públicos, créditos fiscales e inversión privada, con la intención de ampliar el alcance de los fondos estatales destinados al desarrollo habitacional.

“El futuro de California depende de si las personas pueden permitirse echar raíces, formar una familia y construir una vida aquí. Mediante este bono histórico, brindamos a los votantes la oportunidad de ayudar a más californianos”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

Fondos para viviendas asequibles y apoyo a veteranos en California

La propuesta asigna US$10.000 millones a programas destinados a construir, rehabilitar y conservar viviendas de alquiler con precios regulados.

Estos inmuebles deberán mantener su carácter asequible durante un período mínimo de 55 años, con el propósito de garantizar estabilidad habitacional a largo plazo.

Además, el proyecto reserva US$1250 millones para fortalecer el programa de préstamos hipotecarios administrado por CalVet. Ese financiamiento tiene como finalidad ampliar las opciones disponibles para veteranos y familias militares interesadas en comprar una vivienda.

El plan en California beneficiaría a compradores primerizos, veteranos, personas mayores, trabajadores agrícolas y habitantes sin hogar @CAGovernor

Las autoridades también prevén que la ejecución de los proyectos de construcción impulse la generación de empleo en distintas regiones del estado al incrementar la actividad dentro del sector de la construcción.

Requisitos para acceder a la asistencia del pago inicial en California

La propuesta establece que la ayuda para el pago inicial estará dirigida principalmente a personas consideradas dentro de los grupos con mayores necesidades de vivienda.

Entre los potenciales beneficiarios aparecen quienes compran una propiedad por primera vez y los hogares con ingresos bajos o moderados.

Entre los sectores contemplados figuran:

Veteranos y familias militares

Trabajadores agrícolas

Estudiantes universitarios

Comunidades tribales

Jóvenes en situación de vulnerabilidad

Personas sin hogar

Familias de ingresos bajos y moderados

Hasta el momento, el proyecto no detalla condiciones técnicas como puntajes mínimos de crédito u otros criterios financieros específicos. Esos requisitos podrían definirse posteriormente si la iniciativa recibe la aprobación correspondiente.

Cómo funcionaría el programa hipotecario de CalVet

Dentro del paquete de financiamiento, el programa hipotecario de CalVet recibirá la mayor inversión de su historia, con un fondo de US$1250 millones destinado a ampliar el acceso a créditos para veteranos y sus familias.

La ley de bono en California beneficiaría a personas consideradas dentro de los grupos con mayores necesidades de vivienda Unsplash

El esquema mantiene una característica central: los bonos emitidos para respaldar estos préstamos son cubiertos mediante los pagos hipotecarios realizados por los propios beneficiarios, por lo que el funcionamiento del programa no depende de recursos provenientes de los contribuyentes.

Antes de entrar en vigor, la propuesta deberá superar dos etapas: