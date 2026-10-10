Oficial y confirmado: el DMV de California mantiene suspendidas las licencias de conducir comerciales para inmigrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) mantiene suspendidos varios trámites vinculados con las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y los permisos de aprendizaje comercial (CLP, por sus siglas en inglés) de personas no domiciliadas. La decisión se aplica mientras la agencia espera nuevas instrucciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas.

Qué conductores quedan fuera de las CDL en California

Según el sitio web del DMV, las restricciones alcanzan a quienes no pueden demostrar ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente bajo las nuevas condiciones establecidas para este tipo de licencias. También existen casos de conductores cuyas CDL fueron canceladas después de una revisión de los documentos utilizados para acreditar su presencia.

El DMV de California mantiene suspendidas las renovaciones y solicitudes nuevas de CDL no domiciliada hasta nuevo aviso Imagen creada con IA

Aunque el DMV también mantiene suspendidas las renovaciones hasta nuevo aviso, la agencia aclaró que entre los requisitos que deben afrontar los nuevos solicitantes figuran:

Edad mínima correspondiente

Controles médicos periódicos

Evaluaciones de habilidades para conducir vehículos comerciales

Revisiones de seguridad del vehículo

Exámenes prácticos de conducción

El departamento también revisó expedientes de conductores que tenían licencias comerciales emitidas bajo condiciones que ya no cumplen con la legislación estatal. Una de las normas estableció que la fecha de vencimiento de una CDL no puede superar la fecha de expiración de los documentos utilizados para acreditar la presencia legal.

Cuando esa condición no se cumplió, la agencia procedió a cancelar las licencias correspondientes. La anulación de una CDL de término limitado también pudo dejar sin efecto un permiso Clase C no comercial que estaba asociado al mismo expediente.

Aquellos conductores que poseían licencias comerciales de carácter limitado han sufrido cancelaciones Freepik

La alternativa para quienes necesitan conducir un vehículo particular

Mientras las solicitudes de CDL permanecen detenidas, los conductores afectados pueden pedir una licencia regular Clase C para utilizar automóviles particulares. Este trámite no exige repetir los exámenes teóricos ni la prueba práctica de conducción en los casos contemplados por el DMV.

El procedimiento requiere completar la solicitud correspondiente, obtener una cita y acudir personalmente a una oficina de la agencia. Allí se debe entregar la licencia comercial cancelada, la comunicación recibida del DMV y los documentos que permitan acreditar identidad y presencia legal.

En cambio, quienes presenten una nueva solicitud para obtener una CDL o un CLP deberán aguardar. El trámite permanecerá en este estado de espera y no será evaluado ni procesado hasta que el DMV reciba autorización de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) para continuar con las solicitudes de conductores no domiciliados.

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Nuevos controles para las CDL de conductores extranjeros a nivel federal

La medida establecida en California se produjo luego de que la Fmcsa informara sobre nuevos requisitos en torno a estos permisos. Las disposiciones federales redujeron las categorías migratorias que pueden utilizarse para demostrar la elegibilidad de una CDL.

Desde el 16 de marzo, el esquema federal contempla determinadas categorías de trabajadores extranjeros, entre ellas personas con visas H-2A, H-2B o E-2. En cambio, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejó de ser suficiente por sí mismo para cumplir con las condiciones para una CDL no domiciliada.

La modificación alcanzó a distintos grupos migratorios que podían utilizar ese documento como respaldo, incluidos beneficiarios de DACA, personas con TPS, refugiados y solicitantes de asilo. Las autoridades deben verificar ahora la situación migratoria mediante el sistema federal SAVE.

Las reglas federales también modificaron los procedimientos para emitir, renovar, duplicar, modificar o restituir estas licencias. Los trámites deben efectuarse de manera presencial y los estados tienen que comprobar la situación migratoria del interesado mediante los mecanismos disponibles.

Entre los documentos que pueden utilizarse para acreditar la condición migratoria se encuentra un pasaporte extranjero vigente acompañado de un formulario I-94 o, cuando corresponda, un I-797A. Un formulario I-797C, por sí solo, no alcanza para cumplir con estas exigencias.

La vigencia de una CDL para una persona no domiciliada puede quedar limitada a un año o al vencimiento del I-94, según cuál de esas fechas ocurra primero. Si la verificación oficial establece que el conductor dejó de reunir los requisitos, la autoridad estatal debe retirar el permiso dentro del plazo máximo establecido de 30 días.