La norma sobre la licencia de conducir y validez en Florida con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los cambios federales sobre las licencias comerciales no domiciliadas (CDL) se combinan con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y nuevas exigencias en Florida. Los controles alcanzan estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de camiones, donde las autoridades verifican documentación, estatus migratorio y validez del permiso.

Las reglas federales sobre las CDL que se aplican en Florida

Los conductores extranjeros que trabajan en el transporte comercial en EE.UU. enfrentan nuevas condiciones para conservar sus licencias. Desde el 16 de marzo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) modificó los requisitos para obtener o renovar una CDL.

Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2 Imagen creada con IA

El nuevo esquema federal limita las categorías migratorias aceptadas. Entre las personas que pueden cumplir con los requisitos se encuentran determinados trabajadores extranjeros con visas H-2A, H-2B o E-2. En cambio, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejó de ser considerado suficiente para acreditar la elegibilidad.

La modificación afecta a trabajadores que anteriormente utilizaban un EAD para respaldar su licencia. Entre los grupos alcanzados se encuentran beneficiarios de DACA, personas con TPS, refugiados y solicitantes de asilo.

Qué cambió para las licencias CDL no domiciliadas

La regulación federal también estableció nuevos procedimientos para la emisión, renovación, duplicado, modificación y restitución de estas licencias. Los trámites deben realizarse presencialmente y las autoridades estatales tienen que comprobar la situación migratoria del interesado mediante el sistema federal SAVE.

Los conductores deben presentar determinados documentos para demostrar su condición migratoria. Entre ellos figuran un pasaporte extranjero vigente acompañado por un formulario I-94 o, cuando corresponda, un I-797A. Una notificación I-797C no resulta suficiente por sí sola bajo los requisitos federales.

La vigencia de una CDL no domiciliada puede alcanzar un año o extenderse hasta la fecha de vencimiento del I-94, según cuál de los dos plazos llegue primero. Si la verificación determina que el conductor ya no reúne las condiciones exigidas, las autoridades estatales deben quitar el permiso dentro de un máximo de 30 días.

Agentes del ICE intensificaron los controles sobre camioneros nacidos en el extranjero en estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje Fotomontaje realizado con IA

Florida endurece los requisitos para los camioneros

Florida sumó algunos cambios extras a las modificaciones federales. La reforma CS/CS/CS/SB 290 comenzó a regir el 1° de julio después de recibir la aprobación del gobernador Ron DeSantis y del Senado estatal.

La legislación estableció nuevas condiciones para los exámenes destinados a obtener una CDL. Además, recibir o proporcionar ayuda no autorizada durante la prueba teórica sobre normas de tránsito o durante el examen de lectura y comprensión de señales puede constituir un delito menor de segundo grado.

La disposición contempla consecuencias tanto para quien recibe asistencia como para quien facilita respuestas o colaboración durante la evaluación. Las sanciones previstas incluyen multas y penas de prisión.

Cómo funcionan los controles del ICE en las carreteras

La nueva normativa se vincula con operativos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entre ellos Highway Shield e ICE Wall. Las inspecciones se concentran en lugares donde los camioneros deben detenerse, como estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros destinados al transporte de carga.

Durante estos procedimientos, los agentes pueden solicitar la CDL, documentos de identidad y comprobantes relacionados con el estatus migratorio. También se verifica el cumplimiento de las condiciones federales aplicables a quienes conducen vehículos comerciales, incluido el requisito relacionado con el dominio del inglés.

Si una licencia dejó de cumplir los criterios federales o fue anulada, el conductor puede quedar fuera de circulación y enfrentar una intervención migratoria. De esta manera, los controles sobre las credenciales profesionales se combinan con la verificación del estatus de los trabajadores.

Los controles se intensificaron después de un accidente mortal ocurrido en Florida, tras el cual fue desplegado el operativo denominado ICE Wall. Según la información difundida por los medios locales, la iniciativa derivó en cientos de detenciones de conductores inmigrantes y en el cierre de varias escuelas dedicadas a la capacitación para obtener una CDL.

La disputa judicial por las nuevas reglas sobre la CDL

Los cambios de la FMCSA fueron cuestionados ante los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. escuchó los argumentos de las partes el 15 de septiembre y, según la información disponible, todavía no había emitido una resolución.

La FMCSA sostuvo que los estados enfrentan dificultades para comprobar los antecedentes de conducción de personas extranjeras en sus países de origen. Ese argumento formó parte de la defensa de las nuevas exigencias para las CDL. Mientras continúa el proceso judicial, las reglas permanecen vinculadas a los controles en las carreteras.