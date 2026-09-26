Pagó US$4000 para alquilar una casa en California, vivió allí unos días y lo desalojaron

En Sacramento, California, varios residentes denunciaron a un administrador de inmuebles por presuntas estafas relacionadas con alquileres. Uno de los principales perjudicados pagó 4000 dólares para rentar una casa, pero luego le exigieron abandonar el lugar por reparaciones y posteriormente se percató de que estaba en venta. La víctima denunció al presunto estafador, pero aún no recibió una compensación por sus gastos, por lo que interpuso una demanda civil.

La denuncia por una presunta estafa de alquiler de US$4000 en California

Un presunto administrador de inmuebles fue denunciado por varios residentes de Sacramento en las últimas semanas, con acusaciones de cobrar elevadas sumas de dinero por propiedades que no estaban disponibles.

Julio Cerda, uno de los principales afectados, relató en diálogo con Univision N+ que entregó US$4000 en efectivo a una persona que ejercía como administrador y encargado (manager) de complejos habitacionales para concretar el alquiler de una vivienda.

El afectado entregó US$4000 en efectivo a un sujeto que ejercía como administrador y encargado de un inmueble y luego tuvo que abandonarlo Fotomontaje realizado con IA

Poco tiempo después de haberse instalado y habitado la residencia durante apenas unos días, el administrador se presentó en el lugar y le exigió desalojar de inmediato bajo el pretexto de que la propiedad requería reparaciones urgentes. “Supuestamente nos iba a entregar una casa. Después llegó el administrador y nos dijo: tienen que salir porque van a arreglar la propiedad”, explicó.

Pese a esta versión, la víctima descubrió posteriormente que el inmueble no estaba en mantenimiento, sino publicado a la venta.

Ante el reclamo de su dinero, Julio logró que el administrador firmara una carta en la que se comprometió a devolver los US$4000 en un plazo de 30 días. Sin embargo, el dinero nunca fue depositado, por lo que presentó una demanda civil contra el responsable.

“Si se puso de acuerdo que va a regresar ese dinero, lo tiene que hacer. Si no lo hace, no solamente se puede demandar al representante, sino al dueño”, indicó el abogado de vivienda Clemente Franco.

Una residente brindó US$2000 al mismo administrador para que le reservara un inmueble en California, pero nunca recibió la vivienda Pexels

Otras denuncias contra el mismo administrador en Sacramento

Días antes de lo que le sucedió a Julio, se dio a conocer el testimonio de una mujer que entregó US$2000 en efectivo al mismo administrador para reservar un departamento en el mismo complejo. La afectada no recibió la vivienda acordada y tampoco logró recuperar el dinero entregado.

A diferencia de otros afectados que procedieron por la vía civil, la víctima en este caso interpuso un reporte formal ante la Policía de Sacramento.

Tras la difusión de los reportajes, numerosos usuarios manifestaron haber sido víctimas del mismo modo de estafa por parte de este mismo individuo. En ese sentido, Julio animó a las víctimas a presentar demandas contra el administrador. “No tengan miedo de denunciarlo por caer en las trampas, porque no es justo”, sostuvo.

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Los consejos de abogados y expertos por las estafas inmobiliarias en California

En la entrevista, expertos legales y autoridades locales advirtieron sobre la importancia de prevenir este tipo de fraudes mediante las siguientes acciones:

Comprobar la titularidad: exigir al representante o administrador comprobantes de título de propiedad o una autorización formal por escrito firmada por el dueño real.

exigir al representante o administrador comprobantes de título de propiedad o una autorización formal por escrito firmada por el dueño real. Consultar registros de quejas: acudir a los departamentos o dependencias de protección al consumidor de las ciudades o condados para verificar si existen reclamos previos contra la persona o empresa.

acudir a los departamentos o dependencias de protección al consumidor de las ciudades o condados para verificar si existen reclamos previos contra la persona o empresa. Denunciar de manera colectiva: interponer denuncias civiles que luego pueden reunirse en un caso mayor.

El abogado explicó que, con los hechos conocidos, el reclamo por el dinero corresponde principalmente a una disputa civil. Agregó que, si aparecen más personas que denuncien un patrón similar, esa información podría motivar una investigación policial por posible fraude.