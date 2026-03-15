Premios Oscar 2026: hora y cómo ver en vivo la ceremonia y nominados ganadores en EE.UU.

Los Premios Oscar 2026 se entregan este domingo 15 de marzo en Los Ángeles y es la edición 98 de la ceremonia que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado institucional sobre las nominaciones, la ceremonia de este año está programada para emitirse en vivo a las 7 p.m. hora del Este de EE.UU. (4 p.m. del Pacífico).

La Academia precisó que los Oscar 2026 se verán en directo por televisión en la señal ABC dentro del mercado estadounidense y se transmitirán en simultáneo por streaming a través de Hulu, además de llegar, mediante acuerdos de distribución, a más de 200 territorios en todo el mundo.

La organización remarcó que se trata de una transmisión global, con salida en vivo desde el Dolby Theatre, lo que mantiene la tradición del gran escenario de Hollywood como sede central de la entrega.

A la vez, el anuncio oficial recordó que toda la información institucional sobre la ceremonia, los cambios de reglas, el sistema de votación y el calendario de la temporada de premios se concentra en el sitio Oscars.org y en la sala de prensa digital de la Academia.​

En el plano institucional, la Academia recordó que en esta 98.ª edición se entregarán 24 categorías, con cinco nominados en cada una, salvo mejor película, que cuenta con diez candidatos.

El domingo 15 de marzo se celebrará la 98° edición de los Premios Oscar

El detalle completo de nominaciones puede consultarse en la sección de la ceremonia 2026 en Oscars.org, desde donde además se accede a biografías, material gráfico y la historia de los premios.​

Los favoritos para ganar los Oscar 2026

Respecto de las apuestas y los pronósticos, la Academia no publica ni respalda información de mercado sobre favoritismos, cuotas o tendencias previas a la votación final.

The New York Times sintetiza el panorama de las casas de apuestas y analistas en Estados Unidos con un grupo muy acotado de favoritos para los Oscar 2026 en las principales categorías.

Según su guía de pronósticos, los nombres que llegan al domingo en la pole position son: mejor película, One Battle After Another; mejor director, Paul Thomas Anderson (One Battle After Another); mejor actor, Michael B. Jordan (Sinners); mejor actriz, Jessie Buckley (Hamnet); mejor actor de reparto, Sean Penn (One Battle After Another); y mejor actriz de reparto, Amy Madigan (Weapons).

Los nominados para los Premios Oscar 2026 se dieron a conocer en enero

El medio estadounidense aclara que estas proyecciones se apoyan en las cuotas de apuestas y en la lectura de la temporada de premios, y que reflejan el consenso del momento, no resultados asegurados.

Los movimientos de las casas de apuestas y de los mercados de predicción forman parte del análisis externo de la temporada, pero no integran la comunicación oficial que la academia de los Oscar centraliza en su web y canales digitales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.