La entrega de los Premios Oscar 2026 se lleva a cabo hoy, domingo 15 de marzo. La gala de premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es considerada una de las más prestigiosas del cine y se encarga de destacar los trabajos actorales y técnicos del último año. Este se transmite en vivo por televisión, por lo que muchas personas se preguntan en qué canales pasan el evento.

La edición n° 98 se lleva a cabo en el Dolby Theatre, que se encuentra en Los Ángeles, California. La conducción está a cargo del comediante y conductor Conan O´Brien, quien hizo esta tarea el año anterior. También está confirmada la presencia de varias personalidades internacionales para presentar las categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

Conan O'Brien es el conductor de esta edición de los Premios Oscar 2026 (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

En qué canales pasan la entrega de los Premios Oscar 2026 hoy

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 está a cargo de TNT en América Latina, incluida la Argentina. El canal TNT emitirá la ceremonia con doblaje en español, mientras que TNT Series lo hará en su versión original, que es en inglés. A partir de las 19, horario de la Argentina, se muestra la alfombra roja, donde los famosos asistentes darán entrevistas y se aprecian sus looks para la ocasión. En tanto, desde las 21 empieza la gala de premiación.

Dichos canales están disponibles en la mayoría de los distribuidores de cable en Argentina, con números que varían por proveedor:

Proveedor TNT TNT Series Cablevisión/Flow 46/306 (digital) 47/307​ (digital) Telecentro 407 414​ DirecTV 503​/1502 (HD) 213/1213 (HD)​ Claro 309 (HD) ​ 310 (HD)​

Por otro lado, el canal E! Entertainment suele cubrir la alfombra roja de este evento. En ese contexto, ofrece entrevistas exclusivas con los asistentes y el análisis de la moda.

Cómo ver los Premios Oscar en vivo online

Se pueden ver los Premios Oscra 2026 por streaming Matt Sayles - Invision

También es posible seguir la ceremonia por streaming: la plataforma HBO Max transmitirá la alfombra roja y la ceremonia completa en vivo. Sin embargo, esta opción solo está disponible para suscriptores.

En tanto, TNT transmite en vivo la alfombra roja a través de su canal oficial de YouTube de forma gratuita con comentarios en español. Sin embargo, no es posible ver la gala de premiación por este medio.

Otra cobertura del evento que estará disponible de forma online es la que hace la misma Academia. Lo hace a través de su página web oficial y de sus redes sociales (Instagram, YouTube, TikTok y Fcebook). De todos modos, esta opción es en inglés.

Los nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Trailer oficial de "Sinners"

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Leonardo DiCaprio esta nominado por su actuación en Una batalla tras otra Warner Bros.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras del K-Pop

Amélie et la Métaphysique des Tubes

Zootopia 2

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de trenes

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein está nominada a Mejor diseño de vestuario (Netflix via AP) Ken Woroner - Netflix

Avatar: fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

F1: la película

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Pecadores

Mejor diseño de producción