En qué canales pasan la entrega de los Premios Oscar 2026 hoy
Es posible seguir la gala de premiación en vivo a partir de la transmisión a cargo de TNT; ¿cómo verla por streaming?
- 5 minutos de lectura'
La entrega de los Premios Oscar 2026 se lleva a cabo hoy, domingo 15 de marzo. La gala de premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es considerada una de las más prestigiosas del cine y se encarga de destacar los trabajos actorales y técnicos del último año. Este se transmite en vivo por televisión, por lo que muchas personas se preguntan en qué canales pasan el evento.
La edición n° 98 se lleva a cabo en el Dolby Theatre, que se encuentra en Los Ángeles, California. La conducción está a cargo del comediante y conductor Conan O´Brien, quien hizo esta tarea el año anterior. También está confirmada la presencia de varias personalidades internacionales para presentar las categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.
En qué canales pasan la entrega de los Premios Oscar 2026 hoy
La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 está a cargo de TNT en América Latina, incluida la Argentina. El canal TNT emitirá la ceremonia con doblaje en español, mientras que TNT Series lo hará en su versión original, que es en inglés. A partir de las 19, horario de la Argentina, se muestra la alfombra roja, donde los famosos asistentes darán entrevistas y se aprecian sus looks para la ocasión. En tanto, desde las 21 empieza la gala de premiación.
Dichos canales están disponibles en la mayoría de los distribuidores de cable en Argentina, con números que varían por proveedor:
|Proveedor
|TNT
|TNT Series
Cablevisión/Flow
46/306 (digital)
47/307 (digital)
Telecentro
407
414
DirecTV
503/1502 (HD)
213/1213 (HD)
Claro
309 (HD)
310 (HD)
Por otro lado, el canal E! Entertainment suele cubrir la alfombra roja de este evento. En ese contexto, ofrece entrevistas exclusivas con los asistentes y el análisis de la moda.
Cómo ver los Premios Oscar en vivo online
También es posible seguir la ceremonia por streaming: la plataforma HBO Max transmitirá la alfombra roja y la ceremonia completa en vivo. Sin embargo, esta opción solo está disponible para suscriptores.
En tanto, TNT transmite en vivo la alfombra roja a través de su canal oficial de YouTube de forma gratuita con comentarios en español. Sin embargo, no es posible ver la gala de premiación por este medio.
Otra cobertura del evento que estará disponible de forma online es la que hace la misma Academia. Lo hace a través de su página web oficial y de sus redes sociales (Instagram, YouTube, TikTok y Fcebook). De todos modos, esta opción es en inglés.
Los nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras del K-Pop
- Amélie et la Métaphysique des Tubes
- Zootopia 2
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las guerreras del K-Pop
- “I Lied To You”, Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
- “Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: la película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor edición
- F1: la película
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina: The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- 1
Michael B. Jordan: ¿el favorito para ganar como Mejor actor en los Oscar 2026?
- 2
Rating: cuánto midió una de las últimas galas de eliminación de Masterchef
- 3
Es una de las series románticas más aclamadas de Netflix y acaba de estrenar su séptima temporada
- 4
Dónde ver y de qué se trata Hamnet, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026