Qué dicen las últimas encuestas: Newsom se despide de California y se perfila como candidato presidencial 2028

Gavin Newsom terminará su mandato como gobernador de California en 2027, poco después de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. El demócrata aparece en las primeras mediciones sobre la primaria presidencial de 2028, en una etapa en la que distintas encuestas comenzaron a medir escenarios para la próxima contienda.

Elecciones 2028: qué dicen las últimas encuestas sobre Newsom

El sondeo de Harvard CAPS/Harris, realizado entre el 26 y el 28 de septiembre entre 2200 votantes registrados, registró 38% para Kamala Harris y 17% para Newsom. Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez obtuvo 12%, Pete Buttigieg 11%, Josh Shapiro 7% y Jon Ossoff 6%.

Harris vs. Newsom: quién va ganando de cara a las elecciones 2028 Fotomontaje generado con IA

En la medición anterior de Harvard CAPS/Harris, realizada entre el 28 y el 30 de agosto entre 2100 votantes registrados, Harris había obtenido 42% y Newsom 18%. En ese sondeo, Buttigieg y Ocasio-Cortez registraron 9% cada uno, mientras Ossoff y Shapiro alcanzaron 7%.

Newsom está atrás de Kamala Harris en las encuestas sobre las elecciones 2028

Echelon Insights realizó una encuesta entre el 17 y el 21 de septiembre con 491 votantes probables. Harris obtuvo 24% y Newsom 14%. Allí, Buttigieg registró 10%, mientras Ocasio-Cortez y Ossoff llegaron a 8% cada uno.

Big Data Poll consultó a 1329 votantes probables entre el 13 y el 15 de septiembre. Harris registró 27% y Newsom 16%. Buttigieg y Ocasio-Cortez obtuvieron 10% cada uno y Ossoff alcanzó 6%.

El promedio de encuestas de RealClearPolling muestra una preferencia por Kamala Harris sobre Gavin Newsom en la interna demócrata RealClear Polling

El sondeo de Quantus Insights, realizado entre el 26 y el 28 de agosto entre 515 votantes probables, registró 26% para Buttigieg, 21% para Ossoff, 15% para Ocasio-Cortez, 8% para Harris y 7% para Newsom.

El promedio de RealClearPolling disponible para la nominación demócrata reúne distintas mediciones nacionales realizadas durante el verano y septiembre. La página registra a Harris y Newsom entre los nombres incluidos en los sondeos, con 28,7% para la exvicepresidenta y 21,1% para el gobernador de California.

Los resultados publicados corresponden a muestras y metodologías diferentes. Algunas encuestas consultan a votantes registrados y otras a votantes probables, por lo que sus resultados no representan exactamente el mismo universo, aunque sí permiten tomar una referencia.

¿Candidato presidencial 2028? Las actividades de Newsom en Carolina del Sur

Newsom realizó durante septiembre varias actividades políticas en Carolina del Sur, estado que tendrá un lugar destacado en el calendario de la nominación demócrata de 2028. Associated Press informó que el mandatario recorrió el estado, participó en eventos y mantuvo reuniones con dirigentes y votantes locales.

El mensaje de Newsom contra Trump en pleno año electoral de medio término

Durante esas actividades aparecieron referencias directas a una posible candidatura presidencial. En algunos eventos se vendieron botones con la inscripción “Gavin 2028”, mientras personas de su entorno hablaron públicamente de sus aspiraciones nacionales.

Newsom también cuenta con Campaign for Democracy, una estructura política que organiza actividades y convoca voluntarios. La organización mantiene un sitio propio para registrar participantes.

Hasta ahora, el mandatario no presentó formalmente una candidatura presidencial para 2028. Sin embargo, su actividad política fuera de California, las visitas a estados que tendrán un papel en la nominación y su aparición en encuestas nacionales forman parte de las señales que rodean una eventual postulación.

Cuándo termina el mandato de Newsom en California

La elección general de California de 2026 incluye el cargo de gobernador. Según establece la Constitución estatal, Newsom terminará su mandato el 4 de enero de 2027.

La elección definirá quién ocupará la gobernación para el próximo período. La Secretaría de Estado de California mantiene publicada la información oficial sobre los comicios y la lista de candidatos.