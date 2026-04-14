Newsom anunció hoy nuevas licencias de conducir en California: cómo afecta a quienes ya tienen una

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó la implementación de un sistema de verificación digital en las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés). La medida apunta a reforzar controles contra el fraude y optimizar la atención en oficinas públicas.

Cómo funcionan las nuevas licencias digitales en California

La actualización incorpora códigos de barras con firma digital en el reverso de las licencias de conducir. Esta herramienta permite validar en tiempo real la autenticidad de la credencial mediante dispositivos de lectura compatibles.

Newsom anunció recientemente la implementación de nuevas tecnologías en el DMV de California Gavin Newsom

Además, el sistema permite verificar si la licencia se encuentra activa o si presenta alguna restricción. Este control se realiza sin exponer información adicional del titular, según lo detallado por las autoridades estatales.

La tecnología también busca facilitar procesos en sectores que requieren validación de identidad, como comercios o servicios.

Al tratarse de un formato compatible con lectores de acceso abierto, su implementación no requiere equipamiento exclusivo.

“California está redoblando su lucha contra el fraude, sin contemplaciones. Reforzamos la seguridad en el DMV y duplicamos las medidas de protección para salvaguardar la identidad y la información personal de las personas”, dijo Newsom en un comunicado oficial.

“Se trata de seguridad y servicio: proteger a los californianos y, a la vez, agilizar y simplificar sus trámites gubernamentales”, agregó.

Las nuevas identificaciones incluyen códigos de barras con firmas digitales que permiten verificar la autenticidad del documento de manera instantánea mediante lectores de acceso abierto

Qué pasa con las licencias actuales de California

El gobierno de California indicó que no será necesario reemplazar las licencias vigentes de forma inmediata. Los documentos actuales mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento impresa.

Quienes deseen acceder al nuevo formato antes de ese plazo podrán solicitar un duplicado a través de los canales oficiales del DMV. Este trámite implica el pago de la tarifa correspondiente por reposición.

El organismo también aclaró que la actualización es opcional en esta etapa.

“Esta tecnología de tarjetas refleja nuestro compromiso de proteger a los californianos contra el robo de identidad y el fraude, poniendo herramientas de vanguardia directamente al alcance de empresas y consumidores”, aseguró el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin.

Cambios en el DMV: registro con QR y menos tiempo de espera

Además, el DMV incorporó un sistema de admisión digital mediante códigos QR en sus oficinas. Al ingresar, los usuarios pueden escanear el código y quedar registrados en una fila virtual.

Se ha introducido un sistema de registro a través de códigos QR que permite a los ciudadanos hacer fila de forma virtual Facebook California Department of Motor Vehicles

Este mecanismo permite recibir notificaciones cuando se aproxima el turno y evita la espera presencial prolongada. La herramienta se integra con otras opciones digitales que el organismo ya había implementado en años anteriores.

Según datos oficiales, estas medidas forman parte de un plan más amplio de modernización de servicios públicos en California. El objetivo es agilizar trámites y reducir la carga operativa en las oficinas.

“El robo de identidad está aumentando rápidamente y, cuando las personas son víctimas de este delito, pierden tiempo y dinero valiosos”, dijo Steve Gordon, director del DMV.

“La gente quiere tener la seguridad de que su documento de identidad emitido por el estado es seguro. El nuevo software que ofrecemos es el ejemplo más reciente de cómo California y el DMV están ayudando a prevenir el fraude”, aseguró.