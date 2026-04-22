Licencia de conducir para migrantes indocumentados en California: guía de requisitos y pasos en 2026
De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), pueden acceder a su licencia de conducir en el Estado Dorado debido al AB 60
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En la actualidad, 16 estados y el Distrito de Columbia permiten a migrantes con estatus irregular obtener su licencia de conducir. Uno de estos es California, donde se deben cumplir una serie de pasos como aprobar un examen de conocimientos y comprobar su elegibilidad.
Cómo un migrante indocumentado puede acceder a una licencia de conducir en California
De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), los migrantes indocumentados pueden acceder a su licencia de conducir en el Estado Dorado debido al AB 60, una ley firmada por el entonces gobernador Jerry Brown en octubre de 2013 que entró en vigor el 1° de enero de 2015.
La normativa permite que este grupo tramite el documento por medio de seis pasos, según consigna el sitio oficial del DMV:
- Comprobar elegibilidad: la persona debe revisar la lista de verificación de la AB 60 para asegurarse de tener los documentos de identidad y residencia en California necesarios. Si el solicitante tiene entre 15 y 17 años y medio, debe completar un curso de educación vial.
- Completar la solicitud: debe llenar la solicitud de licencia de conducir, lo cual puede iniciarse en línea creando una cuenta en MyDMV.
- Aprobar el examen de conocimientos: es necesario estudiar el Manual del Automovilista y aprobar un examen escrito, el cual está disponible en más de 40 idiomas.
- Programar y asistir a la cita: una vez programada la cita, la persona debe presentarse en la oficina del DMV y dirigirse a la ventana “Start Here” (Comience aquí). Si necesita un intérprete, puede solicitarlo llamando al 1-800-777-0133.
- Examen de manejo: después de completar los pasos anteriores (y la entrevista de revisión secundaria, de ser necesaria), se tiene que programar y aprobar el examen de manejo al volante.
Luego de completar estas etapas, la licencia de conducir será enviada por medio de un código postal. Al tenerla, las autoridades recomiendan seguir las normas de circulación y renovar el documento cada cinco años.
En qué consiste la ley AB 60 que facilita a migrantes la licencia de conducir
La Ley de Conductores Seguros y Responsables, conocida como AB 60, es una normativa estatal que exige al DMV emitir licencias de conducir a personas que no puedan demostrar su estatus legal en el país norteamericano.
Los migrantes que decidan acceder a este documento cuentan con protecciones de confidencialidad: se prohíbe utilizar esta licencia como base para una investigación criminal, arresto o detención basada en el estatus migratorio o de ciudadanía del titular.
Qué se debe tener en cuenta al tener una licencia de conducir
El documento cuenta con algunas particularidades. En principio, se trata de una “licencia de conducir estándar”, pero no son elegibles para una REAL ID, la cual exige demostrar prueba de ciudadanía o presencia legal en EE.UU.
Debido a esto, las licencias suelen ser válidas para conducir dentro del estado donde se emitieron. De igual modo, no pueden utilizarse como documento de registro para votar en elecciones federales.
“Solo los ciudadanos de los Estados Unidos pueden registrarse para votar en las elecciones federales. Sin embargo, algunas localidades y municipios permiten que ciertos no ciudadanos voten en los comicios locales”, señaló la organización United We Dream.
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