Los errores comunes al solicitar la licencia de conducir en California que retrasan tu trámite en el DMV

Obtener la licencia de conducir para migrantes o residentes en California puede ser un proceso ágil, pero pequeños errores en la documentación o en la preparación de las citas suelen causar retrasos innecesarios. Conocer los fallos más recurrentes de los solicitantes ante el DMV es el primer paso para asegurar que un trámite avance sin contratiempos y se logre estar al volante lo antes posible.

Cuáles son los errores más comunes al solicitar la licencia en California

Tanto las licencias de conducir comunes y las AB 60 (para migrantes sin estatus legal pero con prueba de identidad y residencia en California) pueden sufrir inconvenientes en la solicitud, lo que demora el trámite, según el sitio oficial.

La solicitud de licencia de conducir y tarjeta de identificación en línea permite a los residentes de California ahorrar tiempo (Archivo) DMV California - DMV California

Entre los errores más comunes se encuentran los siguientes:

No crear una cuenta en MyDMV antes de la cita

Para completar el trámite de la licencia de conducir, es necesario crear una cuenta en MyDMV para iniciar la solicitud en línea. Allí se pedirá un correo electrónico y una contraseña para para agilizar el proceso.

En ese sitio se permitirá completar la solicitud, pagar tasas, subir documentos y agendar citas en línea. Además, es necesaria para obtener la licencia de conducir digital en el celular a través de la aplicación CA DMV Wallet.

Llevar documentos sin traducción oficial

Llevar documentos sin traducción oficial al DMV en California para sacar la licencia probablemente resulte en el rechazo de la solicitud o una demora significativa. El DMV exige que todos los documentos en idiomas extranjeros se traduzcan oficialmente al inglés para verificar tu identidad y residencia, explicó la entidad:

Entre los documentos más comunes se encuentran los siguientes:

Pruebas de identidad: pasaporte vigente o credencial federal para votar (INE/IFE) para México; documento Nacional de Identidad (modelos 2009 o 2012) para Argentina; y licencia o ID previa (emitida después de octubre de 2000) para California.

pasaporte vigente o credencial federal para votar (INE/IFE) para México; documento Nacional de Identidad (modelos 2009 o 2012) para Argentina; y licencia o ID previa (emitida después de octubre de 2000) para California. Pruebas de residencia en California: documentos de vivienda (contratos de arrendamiento, escrituras o facturas hipotecarias); recibos de servicios públicos del hogar (luz, agua, gas, internet o celular); documentación fiscal (declaraciones de impuestos estatales o federales), y títulos o registros de vehículos y embarcaciones.

No llevar documentos traducidos puede demorar el proceso de solicitud de la licencia de conducir en California (Archivo) Freepik

Acumular puntos por infracciones

Como todo conductor del estado, quienes tienen licencias pueden llegar a ser calificados como conductor negligente por el DMV. Según especifican en su sitio oficial, un conductor negligente es quien acumula:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

A su vez, cada infracción y choque con responsabilidad se suma al registro. Superar esos límites lleva a la suspensión o revocación de la licencia.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran: manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas; participar en competencias automovilísticas ilegales o verse involucrado en un accidente con fuga, y evadir una autoridad policial.

Fallar en los exámenes

Reprobar el examen de conocimientos (escrito) más de tres veces anula la solicitud, y requiere un nuevo pago y proceso.

No agendar una cita

Acudir sin cita previa puede provocar largas esperas o que el trámite no se complete en el día. Desde el DMV aconsejan solicitar las citas en esta página.

El DMV solicita sacar una cita previa para comenzar con la solicitud de la licencia de conducir en California (Archivo) DMV California

Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en California

La licencia de conducir AB 60 en California para indocumentados cuesta aproximadamente US$46 por la tarifa de solicitud. Esta tarifa cubre el derecho a tomar los exámenes de conocimientos y de manejo; y es el mismo costo que una licencia estándar de Clase C/M, informaron desde el DMV.

