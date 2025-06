¿Qué pasa en los barrios de inmigrantes de Los Ángeles en medio de la tensión por las redadas?

Son tiempos movidos en Los Ángeles, California. La escalada de operativos migratorios dejó calles vacías, comercios cerrados y familias aterradas. Barrios con alta población latina atraviesan días de miedo y parálisis económica por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Calles vacías y temor en el sur de Los Ángeles

Las redadas del ICE provocaron la suspensión de actividades culturales y escolares en algunos distritos. De acuerdo con Los Angeles Times, en la zona sur, la escuela Young Musicians Foundation (YMF) canceló su concierto de fin de semestre por temor a detenciones.

La comunidad reporta estrés, miedo y niños traumatizados por los operativos. “Esto no es vida”, dijo una madre afectada Damian Dovarganes - AP

Walter Zooi, director de la fundación, aseguró que muchas familias les comunicaron esta semana que no iban a asistir al acto. “Nos parte el corazón, pero estamos muertos de miedo”, dijeron.

Una madre, identificada por el medio como Esther, contó que su hija de 12 años, nacida en Estados Unidos, perdió su espacio de contención. “Este programa es como terapia. Es su oasis”, afirmó.

Por su parte, el músico Andy Abad, docente del centro e hijo de inmigrantes nacido en Los Ángeles, criticó la estigmatización: “Estos inmigrantes trabajan duro, pagan impuestos. Solo quieren vivir. Pero ciertos líderes políticos buscan demonizarlos”.

Westlake: comercios cerrados y ciudadanos con miedo

Por otro lado, el barrio de MacArthur Park se mostró semivacío tras una semana de operativos migratorios del ICE. Varios vendedores callejeros abandonaron sus puestos y distintos negocios cerraron sin aviso.

Comerciantes de Westlake reportaron una caída abrupta de clientela tras la irrupción de agentes migratorios X (@latimes)

Cristina Serrano, ciudadana estadounidense, lleva consigo su partida de nacimiento y el número de un abogado en marcación rápida por si la detienen. “No sé a quién apuntan, pero buscan a gente que se parece a mí”, expresó.

Según Cristina, en el gimnasio Panda Boxing, donde entrena, el dueño patrulla la cuadra para proteger a los vecinos migrantes. La mujer dijo que incluso ciudadanos temen por sus amigos y familiares. La fotógrafa Julia Meltzer presenció un operativo en la zona de Virgil Avenue. Grabó la detención de un hombre y contó que su esposa estaba devastada.

Además, comercios como una barbería y un restaurante mexicano redujeron su actividad o bajaron sus persianas. Una peluquera dijo que la clientela desapareció por la presencia constante de agentes migratorios.

Huntington Park: una operación con armas largas

Este jueves, agentes federales allanaron una casa en Huntington Park junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La operación incluyó armas largas, múltiples vehículos y una supuesta producción televisiva.

Sabrina Medina, residente embarazada de gemelos, relató que vigilaban su casa desde el día anterior. Un vehículo grabó su vivienda y ella decidió no dejar asistir a su esposo a la graduación de su hija por temor a una detención.

Graban cómo se realizan las redadas de ICE

Medina contó que su esposo, Jorge Saldaña, fue deportado. Esa madrugada, hombres armados tocaron su puerta y apuntaron sus armas.

La familia salió al patio mientras registraban la vivienda. En tanto que la secretaria Noem observaba desde un vehículo. Medina grabó a la funcionaria, que según dijo, se reía durante el procedimiento.

La madre relató que no volvió a hablar con su esposo y teme no poder pagar el alquiler. También dijo que sus cuatro hijos están traumatizados. “Esto no es una forma de vivir”, afirmó.