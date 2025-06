Redadas del ICE en Los Ángeles: más de 60 agentes armados causaron temor entre vendedores y clientes

En medio de las crecientes detenciones de migrantes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una redada sorpresiva en un popular mercado de intercambio de Santa Fe Springs, condado de Los Ángeles, California. Más de 60 agentes llegaron en helicópteros y automóviles, armados y enmascarados, junto a marines estadounidenses.

Fuerte redada de ICE en Santa Fe hizo huir a vendedores y clientes

La gran redada se realizó el sábado pasado alrededor de las 15.30 hs en el Santa Fe Springs Swap Meet, en el Bulevar Alondra. Se trata de un mercado de pulgas al aire libre que tiene una sala de música en la que iban a realizar un concierto por el Día del Padre a las 17.30 hs (hora local), que finalmente fue cancelado.

Los agentes federales llegaron al lugar en más de 30 vehículos (autos y camionetas), tres helicópteros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y, de acuerdo a diferentes videos, estaban acompañados de marines armados.

De acuerdo con KTLA, la redada hizo que muchos vendedores y clientes huyeran del lugar mientras los agentes se movían entre la multitud. El gran número de oficiales movilizados llevó a varias detenciones, de acuerdo a los testigos, aunque se desconoce la exactitud de la cantidad de personas detenidas. Solo se conoció la nacionalidad, un hombre que le contó que era colombiano a los presentes mientras lo escoltaban esposado.

“El ICE entró y registró todo el lugar. Todas las entradas estaban abiertas de par en par. Había un helicóptero sobrevolando el lugar. Sacaban a la gente de los baños a rastras. Ingresaron a todos los espacios pidiendo la identificación de todos”, contó Aracely López, vendedora del mercado, a KTLA.

Otra persona que se encontraba en el sitio describió cómo lo sorprendió el operativo. ”En primer lugar, fue un poco increíble porque lo he visto, pero no me había pasado a mí directamente. No vivo en esta zona, vivo en el Valle de San Fernando, así que verlo de primera mano fue algo impactante, pero también muy descorazonador", expresó en declaraciones a ABC.

El testigo, contó que su padre llegó a Estados Unidos en 1968 y trabaja muy duro. “Sé que muchos latinos trabajan muy duro, es descorazonador la cantidad de miedo que están creando”, manifestó.

Otro de los presentes contó que un agente se acercó para preguntarle de dónde provenía. “Les dije que yo era de Estados Unidos y entonces procedieron a alejarse, pero me tomaron una foto con una cámara de móvil especializada”, recordó y apuntó: “Me lo tomé como una amenaza personal”.

Qué pasó tras el mega operativo de ICE

El Santa Fe Springs Swap Meet volvió a abrir sus puertas el domingo, pero estuvo prácticamente vacío tras la redada del sábado. Diferentes medios locales intentaron comunicarse con el DHS, pero no obtuvieron respuesta.

Por su parte, el presidente Donald Trump consideró que hay que ampliar los operativos en diferentes ciudades gobernadas por mandatarios demócratas y donde la gran parte de los habitantes son migrantes. “Tenemos que ampliar los esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales en las mayores ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde viven millones de extranjeros ilegales”, sostuvo el domingo su plataforma Truth Social.

“Estas y otras ciudades similares son el núcleo del centro del poder demócrata, donde usan a extranjeros ilegales para expandir su base de votantes, engañar en elecciones y hacer crecer el Estado de Bienestar, robando empleos bien pagados y beneficios a los trabajadores estadounidenses”, consideró el mandatario.

Así, Trump reafirmó su deseo de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de extranjeros ilegales de la historia y afirmó: “Es por eso que quiero que el ICE, la Patrulla Fronteriza y nuestros Grandes y Patrióticos Oficiales de Cumplimiento de la Ley, se enfoquen en nuestras ciudades infestadas de crimen y asesinos, aquellos lugares donde las ciudades santuario juegan un papel tan grande”.