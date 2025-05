Qué pasa si no tramito la Real ID en California antes del 7 de mayo: ¿aplica para migrantes?

La cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la ley Real ID está en marcha. A partir del 7 de mayo, aquellos que no cuenten con una identificación que cumpla con los requisitos establecidos por esta norma no podrán abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos ni ingresar a algunas instalaciones federales. La medida aplica en California y en todo el país, y alcanza a los ciudadanos y a residentes legales.

Qué pasa si no tramito la Real ID en California antes del 7 de mayo

Aquellas personas que no realicen el trámite antes de la fecha límite podrán seguir utilizando la licencia de conducir, pero ya no va a ser admitida en aeropuertos u organismos federales. Sin embargo, esa fecha no marca el cierre del proceso, ya que aquellos que no hayan tramitado esta identificación verificada van a poder hacerlo después de la fecha límite sin inconvenientes.

Las Real ID serán indispensables para abordar vuelos nacionales en EE.UU. dmv.ca.gov

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) informó que más de 13 millones de californianos ya tienen una Real ID. Además, recomendó no dejar el trámite para último momento, sobre todo si la licencia de conducir se encuentra próxima a vencer.

Este documento puede emitirse como licencia de conducir o como tarjeta de identificación. Ambas cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la ley luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El proceso en California se inicia en línea a través del sitio web del DMV, donde se deberá completar una solicitud y cargar la documentación requerida. Posteriormente, tendrá que presentar los documentos en persona en una oficina del DMV para finalizar el trámite.

Qué documentación se necesita para tramitar la Real ID en California

Entre la documentación requerida para llevar a cabo el trámite de la Real ID se encuentran:

Una prueba de identidad

Comprobantes de residencia en California

Número de Seguro Social.

Documento de cambio de nombre legal.

Los migrantes que quieran solicitar la REAL ID deberán presentar documentación que respalde su estatus migratorio (Archivo) Freepik

Los migrantes que pueden obtener la Real ID

La elegibilidad de los migrantes para poder obtener una Real ID depende de su estatus migratorio. Las personas que cuenten con residencia legal permanente, sean titulares de una visa válida o beneficiarios de algunos programas migratorios, tienen la posibilidad de solicitarla siempre y cuando presenten los documentos requeridos. Es posible utilizar como prueba de identidad un pasaporte extranjero acompañado de una visa estadounidense válida y el formulario I-94 aprobado.

También hay que tener en cuenta que las licencias de conducir emitidas a personas indocumentadas en California no califican para la Real ID, ya que no cumplen con los requisitos federales. Sin embargo, estos permisos van a seguir siendo válidos para conducir.