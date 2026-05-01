Buenas noticias en California: el Valle Central tendrá su primer canal de agua cubierto de pantallas solares
El gobernador Gavin Newsom presentó el proyecto piloto Project Nexus en el Valle Central; la iniciativa busca optimizar la gestión hídrica frente a la crisis climática mediante el uso de infraestructura fotovoltaica
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El estado de California completó la construcción de un canal de agua que en el futuro estará cubierto con paneles solares. El gobernador Gavin Newsom anunció el lanzamiento oficial de Project Nexus, un programa piloto ubicado en el Central Valley con una inversión de 20 millones de dólares.
En qué consiste el proyecto de un canal de agua con pantallas solares en California
El proyecto busca probar de qué manera la infraestructura solar instalada sobre canales de riego ayuda a reducir la pérdida de agua por evaporación, genera electricidad limpia y mejora la eficiencia del sistema hídrico regional, según el Gobierno de California.
La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis climática que afecta al oeste de Estados Unidos. La estructura permite que el suministro llegue a las granjas y a los hogares sin los desperdicios habituales que genera el sol sobre los canales abiertos.
“California muestra al mundo lo que es posible cuando la innovación se encuentra con la acción”, afirmó en un comunicado el gobernador Newsom al oficializar la puesta en marcha. El mandatario destacó que el estado mantiene su compromiso con el desarrollo de tecnologías de vanguardia para enfrentar los retos del clima.
El proyecto representa una colaboración estratégica entre el Departamento de Recursos Hídricos de California, el Distrito de Irrigación de Turlock, la firma SolarAquaGrid LLC y la Universidad de California en Merced. Estos actores trabajan en conjunto en Turlock para recolectar datos precisos sobre los beneficios de esta tecnología.
La medición se centra en cuatro ejes fundamentales:
- el volumen de energía limpia generado
- la cantidad de agua ahorrada
- la mejora en la calidad del recurso
- la reducción de costos operativos
Menor mantenimiento por la cobertura del canal
Uno de los aspectos más prometedores para las autoridades es el mantenimiento de los canales. La cobertura de paneles reduce el crecimiento excesivo de vegetación acuática en el cauce, lo cual obliga actualmente al Distrito de Irrigación de Turlock a destinar millones de dólares anuales en labores de limpieza y mantenimiento.
Si los resultados de este plan piloto son positivos, las autoridades planean escalar el modelo hacia otras zonas, lo cual fortalecería la infraestructura hídrica ante un futuro marcado por temperaturas más altas y periodos de sequía más prolongados.
John Yarbrough, subdirector del Proyecto Estatal de Agua en el Departamento de Recursos Hídricos, valoró la posibilidad de integrar la generación energética con la entrega confiable de agua. “Agradecemos la oportunidad de probar una idea emocionante en condiciones reales y aprender más sobre cómo combinamos la generación de energía y las entregas confiables de agua sin expandir nuestra huella de desarrollo”, señaló Yarbrough.
El funcionario agregó que el equipo técnico busca entender cómo este concepto de paneles sobre canales apoya las metas de energía limpia y la resiliencia a largo plazo frente a la escasez hídrica. Con esta obra, California intenta transformar un desafío ambiental en una oportunidad operativa clara y eficiente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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