El ultimátum de Newsom a Los Ángeles: “Instamos a ofrecer claridad”

El 29 de abril, el gobernador de California, Gavin Newsom, exigió al condado de Los Ángeles ofrecer garantías a los afectados por los incendios de enero de 2025 ante la falta de resolución de solicitudes de alivio fiscal. En ese contexto, advirtió que muchos sobrevivientes aún enfrentan obligaciones tributarias sobre el valor previo de sus propiedades y temen sanciones si no cumplen con los pagos antes del 30 de abril.

Newsom pidió claridad sobre el alivio fiscal en Los Ángeles

La oficina de prensa del gobernador señaló en su cuenta de X que existen preocupaciones entre los afectados por los incendios, debido a que “las solicitudes de reevaluación de impuestos a la propiedad del condado local siguen pendientes”, y agregó que se “insta a Los Ángeles a ofrecer claridad y garantías” para que los afectados “puedan seguir aplazando los pagos sin penalización”.

El mandatario advirtió que muchos propietarios aún tributan según valores previos y temen sanciones por pagos pendientes Captura de @GovPressOffice

El planteo se formalizó mediante una carta dirigida a la tesorera y recaudadora de impuestos del condado, Elizabeth Buenrostro Ginsberg. Allí se expuso que quienes iniciaron trámites de reevaluación aún no obtienen respuesta y, por ese motivo, podrían continuar con obligaciones calculadas sobre valores anteriores a los incendios.

El alcance de las medidas de California tras los incendios de enero de 2025

El documento indicó que los incendios destruyeron más de 16.000 estructuras, entre viviendas, pequeños comercios y lugares de culto en el condado de Los Ángeles. Frente a ese escenario, el gobernador emitió 28 órdenes ejecutivas orientadas a brindar asistencia a los afectados.

Entre las medidas, se incluyó el trabajo con la Legislatura para extender períodos de tolerancia hipotecaria, junto con alivios de hasta 100.000 dólares en hipotecas para propietarios con ingresos de hasta US$281.400.

Muchos propietarios de Los Ángeles iniciaron trámites de reevaluación, pero siguen sin respuesta fire.lacounty

En paralelo, la normativa vigente habilita la solicitud de reevaluación del valor de los inmuebles dañados por desastres, conforme al Código de Impuestos y Rentas 170 y la ley SB 663, que amplió de 12 a 24 meses el plazo para iniciar estos procesos.

El reclamo de Newsom se vincula con este último punto. El gobernador realizó su publicación un día antes de que venciera el plazo fijado por la oficina del recaudador del condado para abonar los impuestos a la propiedad diferidos, establecido para el 30 de abril.

En ese escenario, el texto advirtió que numerosos pedidos de reevaluación aún permanecen sin resolución y que muchos propietarios que ya habían presentado estos trámites mostraron preocupación ante la posibilidad de enfrentar recargos e intereses si no cumplían con los pagos en esa fecha.

Quienes no hayan solicitado la reevaluación en Los Ángeles aún pueden hacerlo

El documento precisó que los afectados que no iniciaron su proceso pueden solicitar que el tasador del condado reevalúe el valor de sus inmuebles para reflejar la pérdida sufrida y reducir así la carga tributaria. Además, advirtió que quienes no hayan sido reevaluados podrían continuar con el pago de los impuestos sobre el valor previo al incendio.

El gobernador de California sostuvo que los efectos de los incendios constituyen causas razonables fuera del control de los contribuyentes, lo que habilita el acceso a alivio fiscal conforme al Código de Impuestos y Rentas 4985.2.

En ese sentido, expresó que espera que el condado apruebe las solicitudes de cancelación de penalidades y pidió que se adopten medidas inmediatas para reforzar este mensaje entre los afectados. También indicó que su oficina continuará “monitoreando la situación” y sus “posibles impactos”.