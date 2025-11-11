Quiénes son los cinco miembros de la MS-13 declarados culpables por “asesinatos espeluznantes” en Los Ángeles

Cinco miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha 13 (MS-13) fueron declarados culpables por seis “asesinatos espeluznantes” en Los Ángeles, California, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). Los acusados realizaron ataques “bárbaros” contra sus víctimas “simplemente para mejorar su rango dentro de la pandilla”, por lo que ahora enfrentan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Uno por uno: los cinco criminales de la MS-13 declarados culpables por asesinato en Los Ángeles

Según detalló el DOJ en un comunicado oficial, después de un juicio que duró nueve semanas, cinco miembros de la MS-13 fueron declarados culpables de una serie de asesinatos. En audiencias fijadas para julio de 2026, serán sometidos a una sentencia obligatoria de prisión perpetua en una cárcel federal.

Los miembros de la MS-13 suelen llevar tatuajes que los identifican con la organización X: @ERONewark

Estos son los cinco acusados que fueron declarados culpables:

Walter Chávez Larin , de 26 años.

, de 26 años. Roberto Alejandro Corado Ortíz , de 30 años.

, de 30 años. Edwin Martínez , de 28 años.

, de 28 años. Bryan Alexander Rosales Arias , de 28 años.

, de 28 años. Erick Eduardo Rosales Arias, de 27 años.

De acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio, las víctimas serían miembros de la pandilla Calle 18, rival de la MS-13. En tanto, otras serían parte de la propia Mara Salvatrucha 13 y habrían sido asesinadas por violar las reglas de la organización.

Las audiencias de sentencia obligatoria a prisión perpetua se llevarán a cabo el 26 de julio de 2026. En el caso trabajaron el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado.

Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., declaró que “la horrible violencia de este caso subraya la urgencia de destruir a la MS-13 y encarcelar a sus depravados miembros”. Asimismo, agradeció al jurado por “emitir veredictos de culpabilidad rápidos contra estos criminales″.

El FBI intervino en las investigaciones para condenar a los cinco miembros de la MS-13 James Carbone - Newsday

Los asesinatos de los miembros de la MS-13 en Los Ángeles

El DOJ reveló que las víctimas fueron estranguladas y baleadas. Incluso, en algunos casos, los cuerpos fueron arrojados desde un acantilado o colina abajo. Algunos cargos contra los acusados se vinculan con asesinatos con machete, cuchillo y bate de béisbol en el Bosque Nacional Ángeles y “otras zonas remotas y montañosas” del condado.

El primero de los crímenes ocurrió en junio de 2017, cuando una víctima que afirmaba ser líder de la MS-13 fue llevada al Bosque Nacional Ángeles, donde fue asesinada a machetazos. “Varios de los agresores intentaron decapitarla sin éxito y luego abandonaron su cuerpo”, precisa el comunicado.

Meses más tarde, en octubre de 2017, un presunto miembro de Calle 18 fue “secuestrado, estrangulado, golpeado con un bate de béisbol y apuñalado mortalmente”. Entre los agresores se encontraban Corado y Bryan Rosales.

Oficiales del ICE y el FBI trabajan hace años para combatir la operación de la MS-13 en EE.UU. X: @ERONewark/

La tercera víctima, presuntamente de Calle 18, “fue atraída a las colinas de Malibú con la excusa de fumar marihuana y beber cerveza”. Allí recibió un impacto de bala en la nuca por parte de Erick Rosales, mientras que luego otros miembros de la MS-13 se turnaron para dispararle.

Los tres asesinatos restantes se le atribuyen a Martínez:

Diciembre de 2018 : asesinó a disparos a una persona al confundirla con un miembro de Calle 18.

: asesinó a disparos a una persona al confundirla con un miembro de Calle 18. 13 enero de 2019 : mató a tiros a un asociado de la MS-13 que era adicto a la metanfetamina, lo que representa una violación a las normas de la organización.

: mató a tiros a un asociado de la MS-13 que era adicto a la metanfetamina, lo que representa una violación a las normas de la organización. 14 de enero de 2019: disparó a un indigente por tener un tatuaje presuntamente relacionado con Calle 18.

La MS-13 de migrantes salvadoreños opera en todo Estados Unidos Los Ángeles Times

Qué es la MS-13, la organización criminal que intenta frenar el gobierno de EE.UU.

Según la Oficina de Programas de Justicia del DOJ, la MS-13 es una organización criminal que fue creada por inmigrantes salvadoreños que llegaron al país norteamericano al huir de la guerra civil en su país. La entidad federal asegura que participa activamente en actividades ilícitas lucrativas y es conocida por el uso de la violencia.

“Emplean el miedo y la intimidación para extorsionar a empresarios, legítimos o ilegítimos, a cambio del derecho a operar sus negocios en territorio de la MS-13″, explica el departamento. La pandilla es vinculada con numerosos delitos transnacionales, como el tráfico ilegal de vehículos robados desde EE.UU. hacia Centroamérica, así como también el contrabando y la venta ilegal de armas de fuego.