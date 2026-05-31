Firmada por Newsom: en qué consiste la ley 73 que fortalece el sistema electoral en California

El gobernador Gavin Newsom promulgó una nueva legislación para reforzar la seguridad del sistema electoral de California frente a posibles intentos de interferencia en materiales y tecnologías vinculadas con las votaciones.

Qué establece la nueva ley electoral en California

Según informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial, el proyecto SB 73 incorpora nuevas restricciones y sanciones relacionadas con el manejo de información electoral, el acceso a centros de votación y la protección de las boletas emitidas.

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La ley prohíbe que cualquier persona entregue acceso no autorizado a padrones electorales, listas de votantes o tecnología certificada de votación a agentes de seguridad, incluidos agentes federales, salvo que exista una orden judicial o una investigación específica relacionada con violaciones de la legislación electoral estatal.

La normativa también limita la posibilidad de que fuerzas policiales interfieran en la administración de elecciones o alteren el trabajo de funcionarios electorales mientras cumplen sus tareas, excepto en casos considerados emergencias de seguridad pública.

Entre los principales puntos incluidos en la legislación aparecen los siguientes:

Prohibición de acceso no autorizado a registros electorales y sistemas de votación.

Restricciones para la intervención policial en lugares vinculados con la administración electoral.

Obligación para el Departamento de Justicia de California de emitir lineamientos para funcionarios electorales de los condados.

Nuevas sanciones por retiro ilegal o confiscación de boletas ya emitidas.

Sanciones penales para quienes retiren paquetes con votos bajo custodia oficial.

La ley convierte en delito retirar deliberadamente paquetes con boletas ya votadas bajo custodia de autoridades electorales. La pena prevista puede incluir una multa de hasta 1000 dólares, prisión de hasta tres años o ambas sanciones simultáneamente.

Newsom apuntó contra la intimidación y la interferencia electoral en California

En el comunicado difundido por el gobierno estatal, Gavin Newsom sostuvo que la legislación busca impedir que las elecciones sean afectadas por presiones políticas o teorías conspirativas impulsadas por sectores extremistas.

La ley limita de forma estricta la intervención de fuerzas policiales en la administración de los comicios X @CAgovernor

También afirmó que la ley protege a los votantes, a los trabajadores electorales y a la integridad del proceso democrático frente a quienes buscan desacreditar el sistema electoral.

La senadora Sabrina Cervantes, una de las impulsoras del proyecto, aseguró que la iniciativa responde directamente a acciones y discursos provenientes de integrantes de la administración del presidente Donald Trump y de dirigentes locales que, según sostuvo, intentaron debilitar la confianza pública en las instituciones democráticas.

La legisladora dijo que la entrada en vigor automática de la SB 73 protege el derecho de los ciudadanos a votar sin miedo a intimidaciones o interferencias y fortalece la integridad de las elecciones dentro del estado.

Las críticas de los impulsores de la ley electoral a Trump

El comunicado oficial dedica una sección a cuestionar el accionar de Donald Trump y de sus aliados políticos tras las elecciones presidenciales de 2020.

Allí se menciona que el entonces mandatario presionó a funcionarios estatales para revertir resultados certificados y promovió denuncias de fraude electoral que luego fueron rechazadas por tribunales, funcionarios electorales y miembros de su propia administración.

El documento emitido por la oficina de Newsom menciona explícitamente episodios de cuestionamiento al Colegio Electoral como el detonante para endurecer las penas contra la interferencia Facebook Governor Gavin Newsom/The White House

La oficina de Newsom recordó el episodio en el que Trump pidió al secretario de Estado de Georgia que “encontrara” suficientes votos para revertir el resultado electoral en ese estado.

También se mencionan las acusaciones relacionadas con el esquema de electores falsos en estados clave y las presiones ejercidas sobre el entonces vicepresidente Mike Pence para bloquear la certificación de los votos del Colegio Electoral.