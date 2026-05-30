Crenshaw, Los Ángeles: Wi-Fi público y gratis en 1,5 millas sin contraseña ni plan de datos en California

En el corredor Crenshaw, conectarse a internet ya no dependerá solo del plan de datos del celular. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció la iniciativa Get Connected, que ofrecerá Wi-Fi público y gratis en esa zona para facilitar el acceso a educación, salud y trámites del día a día.

Detalles de la nueva red Wi-Fi gratuita en Los Ángeles

La cobertura gratuita abarca un tramo de 1,5 millas (2,4 kilómetros) desde Leimert Park hasta la estación de metro Hyde Park. Según un comunicado oficial, la red funcionará en espacios públicos, parques y calles principales de los Distritos 8 y 10 del Concejo Municipal.

Residentes de Los Ángeles podrán disfrutar de una importante red de Wi-Fi que abarca más de dos kilómetros Shutterstock - Shutterstock

Los usuarios podrán acceder al servicio a través de la red llamada “DestinationCrenshawWiFi”, un sistema de conexión público que no requerirá ninguna contraseña para su uso. El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de Destination Crenshaw, el Distrito 8 y el Distrito 10 del Concejo Municipal.

“Estamos tomando todas las medidas posibles para crear un Los Ángeles más conectado y accesible para todos”, declaró en ese sentido la alcaldesa Bass.

Impacto de Get Connected en la inclusión digital de Los Ángeles

El presidente del Consejo, Marqueece Harris-Dawson, afirmó que la implementación establece un precedente para la conectividad urbana. Asimismo, la concejala Heather Hutt definió al internet público como una herramienta básica para la equidad social.

“Crenshaw Connected es más que construir infraestructura de red; se trata de garantizar que nuestros residentes tengan igualdad de acceso a la educación, el empleo y la plena participación cívica”, señaló el funcionario local Harris-Dawson.

Por su parte, el bibliotecario municipal John F. Szabo sumó el respaldo de la Biblioteca Pública de Los Ángeles a esta causa. En representación de la institución local, defendió el acceso a la red como una necesidad humana fundamental.

La medida busca establecer una mayor equidad en cuanto a la conectividad en la ciudad Shutterstock

En esa línea, Szabo remarcó: “Esta iniciativa representa una oportunidad excepcional para profundizar en ese compromiso y ampliar su impacto”.

Más recursos digitales que ofrece Los Ángeles: qué son los cibernautas

Además de la nueva red Wi-Fi gratuita en Crenshaw, la ciudad de Los Ángeles cuenta con otros recursos. Uno de ellos es el programa de “cibernautas” de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que ofrece asistencia gratis a residentes que necesitan ayuda para usar computadoras, dispositivos móviles o servicios en línea.

Según indica el sitio web del gobierno municipal, estos asesores guían a los usuarios en la configuración de correos electrónicos y el manejo de redes sociales. Los interesados pueden contactarse para solicitar sus servicios vía telefónica al 213-228-7160 o por mensaje de texto al 213-510-2898.

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Por su parte, el servicio de chat y atención virtual del programa atiende de lunes a jueves de 12 a 20, hora local. Los viernes, el horario de consulta digital es de 9.30 a 17.30.