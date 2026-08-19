Resultados de las elecciones en California: quién ganó la votación especial del Distrito 14

La elección especial de California para ocupar la banca vacante del Distrito 14 llegó a su instancia decisiva con una contienda entre dos candidatas demócratas y un resultado que, al menos en el recuento disponible, aparece ajustado. La votación definirá quién completa el período que quedó inconcluso tras la salida de Eric Swalwell.

Diferencia mínima en la votación especial del Distrito 14 de California

La segunda vuelta de la votación especial se realizó el martes 18 de agosto y enfrentó a la senadora estatal Aisha Wahab con Melissa Hernandez, presidenta de la junta del Bay Area Rapid Transit y exalcaldesa de Dublin. Ambas consiguieron avanzar desde la primaria especial del 16 de junio, en la que participaron 11 candidatos.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Associated Press, en su actualización durante la madrugada del 19 de agosto, presentaba como fotografía del escrutinio: Wahab con 51% frente a Hernandez con 49%, aunque todavía quedaba una parte importante de las papeletas por contabilizar.

Los principales datos del resultado parcial son:

Aisha Wahab: 33.399 votos, 51% .

33.399 votos, . Melissa Hernandez: 32.043 votos, 49% .

32.043 votos, . Total de votos contabilizados en ese reporte: 65.442.

en ese reporte: 65.442. Porcentaje estimado de votos contabilizados : 62% .

estimado de : . Diferencia entre las candidatas: 1356 votos.

La elección especial en California se realizó por la renuncia de Swalwell

La elección extraordinaria fue convocada para cubrir la vacante que dejó el exprecandidato a gobernador y exrepresentante Swalwell, quien renunció a su puesto el 13 de abril.

Según la información proporcionada por Ballotpedia, la salida se produjo después de que el San Francisco Chronicle y CNN informaran sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el entonces congresista.

Aisha Wahab obtiene el 51% en las elecciones especiales, según los datos más recientes del recuento en California x.com/aishabbwahab

La banca permaneció vacante desde la renuncia y la elección especial fue organizada para determinar quién completará el período restante. Primero, 11 candidatos participaron de la primaria especial.

Los dos que obtuvieron más votos avanzaron a la segunda ronda, dado que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para consagrar a un ganador en primera instancia. Esa fórmula llevó a Wahab y Hernandez a enfrentarse directamente en agosto.

De acuerdo con Ballotpedia, los resultados de la primera ronda fueron los siguientes:

Aisha Wahab (demócrata): 42,8%, con 52.901 votos.

42,8%, con 52.901 votos. Melissa Hernandez (demócrata): 16,8%, con 20.704 votos.

16,8%, con 20.704 votos. Rakhi Israni (demócrata): 12,9%, con 15.884 votos.

12,9%, con 15.884 votos. Wendy Huang (republicana): 9,2%, con 11.401 votos.

9,2%, con 11.401 votos. Dena Maldonado (republicana): 9,1%, con 11.182 votos.

9,1%, con 11.182 votos. Tom Wong (republicano): 4,1%, con 5067 votos.

4,1%, con 5067 votos. Sheriene Ridenour (demócrata): 2%, con 2488 votos.

2%, con 2488 votos. Jack Wu (republicano): 1,7%, con 2101 votos.

1,7%, con 2101 votos. Victor Zevallos (sin afiliación partidaria): 0,7%, con 830 votos.

0,7%, con 830 votos. Alisha Cordes (demócrata): 0,6%, con 712 votos.

0,6%, con 712 votos. Jot Thiara (demócrata): 0,2%, con 269 votos.

La primaria reunió 123.539 votos en total.

Elección especial en California: Wahab llegó con ventaja, pero la definición es ajustada

El contraste entre las dos rondas es uno de los elementos centrales de la elección. En junio, Wahab obtuvo 42,8% de los votos, mientras que Hernandez alcanzó 16,8%. La diferencia entre ambas fue entonces de 26 puntos porcentuales.

Luego de una primaria que la encontró segunda y a 26 puntos de distancia, Melissa Hernandez logró una elección especial ajustada x.com/VM_MelHernandez

Sin embargo, la definición del 18 de agosto mostró un escenario completamente diferente. Con el 62% del escrutinio informado, Wahab llevaba apenas dos puntos de ventaja.

CNN señaló que Wahab, una senadora estatal identificada con el ala progresista, había quedado ampliamente por delante de Hernandez en la primera ronda. En ese contexto, durante la campaña para el 18 de agosto, se produjo un gasto de grupos alineados con el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí contra la candidata líder en las primarias del 16 de junio.