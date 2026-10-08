Rob Bonta, fiscal general de California: “Ganamos en la Corte Suprema para proteger el derecho a votar por correo”

A cuatro semanas de las elecciones, las autoridades de California pusieron el foco en una cuestión que puede resultar decisiva para millones de votantes: cómo y cuándo devolver las boletas que llegan por correo. El fiscal general Rob Bonta aseguró que el estado obtuvo una victoria judicial, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. mantuviera vigente una decisión que impide aplicar nuevas restricciones a esta modalidad.

Rob Bonta destaca la decisión de la Corte Suprema sobre el voto por correo

El 6 de octubre, a casi un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador Gavin Newsom, la secretaria de Estado Shirley N. Weber y el fiscal general Rob Bonta llamaron a los votantes elegibles de California a revisar sus buzones durante esta semana, verificar la llegada de sus boletas y devolverlas cuanto antes.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

En un comunicado de la gobernación, Bonta puso el acento en una resolución de la máxima instancia judicial estadounidense. Según declaró el fiscal general en el comunicado oficial del gobierno de California, quienes se preguntan si los acontecimientos provenientes de Washington modificaron las formas en que pueden votar reciben una respuesta negativa.

“Ganamos con éxito una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que protege su capacidad de votar por correo, por lo que pueden continuar votando como lo hicieron en elecciones anteriores”, afirmó Bonta, quien agregó que los electores también pueden depositar la boleta en un buzón seguro, votar anticipadamente o concurrir en persona el día de los comicios.

El mismo funcionario sostuvo que él y otros fiscales generales permanecen en contacto y preparados para actuar frente a nuevos intentos que, según su descripción, puedan afectar los derechos de los votantes.

California advierte sobre los nuevos plazos del Servicio Postal

El llamado a no esperar hasta último momento está relacionado con un cambio en el procedimiento del Servicio Postal de Estados Unidos.

Rob Bonta aseguró que en California se puede votar por correo Noah Berger - FR34727 AP

Según explicó el gobierno de California, los envíos depositados en oficinas postales o buzones de recolección ubicados a más de 50 millas (80,47 kilómetros) de un centro regional del Servicio Postal son recogidos al día siguiente y no durante la misma jornada.

En determinadas zonas, una boleta depositada en una oficina postal o en un buzón de recolección durante el día de las elecciones podría recibir el matasellos recién al día siguiente.

De acuerdo con las instrucciones difundidas por el gobierno de California, una boleta que llegue tarde no es contabilizada. Por ese motivo, el estado recomienda a quienes quieran devolver su boleta que lo hagan, como mínimo, una semana antes de la jornada electoral.

El gobierno estatal también recordó que existen alternativas para quienes se encuentren cerca del límite de tiempo. Una de ellas consiste en llevar la boleta completa a un centro de votación durante el día de las elecciones, en lugar de introducirla en el sistema postal.

Elecciones 2026 en California: las 13 nuevas leyes firmadas por Gavin Newsom

Según el comunicado oficial, durante septiembre Gavin Newsom firmó 13 nuevas leyes destinadas a proteger el proceso electoral de posibles interferencias, incluidas aquellas provenientes de funcionarios federales.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

Las normas también establecieron nuevos delitos graves para quienes intenten alterar el proceso electoral. El paquete incluyó, además, iniciativas destinadas a incrementar la participación de los votantes elegibles.

El gobierno estatal también destacó que, a comienzos de este año, Newsom había firmado la SB 73 antes de las elecciones primarias. Esa norma forma parte de la estrategia presentada por California para reforzar la protección de los procesos y limitar determinadas formas de intervención sobre los padrones, la tecnología electoral y los trabajadores electorales.