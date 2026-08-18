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SB 762, SB 939 y SB 1165: Newsom firma tres nuevas leyes que impactan en los impuestos, la jubilación y el trabajo
De acuerdo con el comunicado oficial, las tres medidas tienen alcances diferentes en California
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LA NACION
El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 17 de agosto las leyes SB 762, SB 939 y SB 1165, que modifican distintas normas estatales sobre tributación local, jubilaciones del sector público y licencias para contratistas.
Las tres leyes que firmó Gavin Newsom en California y a quiénes afectan
De acuerdo con el comunicado oficial, las tres medidas tienen alcances diferentes. Una habilita a determinadas jurisdicciones a establecer impuestos sobre transacciones y uso que pueden superar el límite general vigente.
Otra firma modifica reglas sobre créditos de servicio para empleados públicos, y la tercera actualiza el régimen de licencias de contratistas frente a determinadas obligaciones tributarias.
SB 762 en California: qué ciudades y condados podrán superar el límite del 2% en impuestos locales
- La SB 762, impulsada por el senador estatal Jesse Arreguín, modifica las reglas de los impuestos sobre transacciones y uso en distintas jurisdicciones de California. La norma autoriza tasas que pueden superar el límite combinado del 2% establecido por la legislación general.
- La medida no significa que esos impuestos comiencen a cobrarse de manera automática. Cada jurisdicción deberá adoptar una ordenanza y someterla a los votantes para obtener la aprobación requerida.
- La autorización alcanza, entre otras jurisdicciones, a Hercules, el condado de Santa Bárbara, Carpinteria, Santa María, Palo Alto, Los Altos, Santa Rosa, Rohnert Park, Los Gatos, Pacifica, San Gabriel, San Pablo y el condado de Santa Cruz. Los porcentajes máximos permitidos varían según cada caso.
- La ley establece además fechas límite para que las ordenanzas sean aprobadas por los votantes. Si no obtienen ese respaldo dentro de los plazos previstos, las autorizaciones específicas pueden quedar sin efecto.
SB 939: cómo cambian los pagos y créditos de servicio para miembros de CalPERS desde 2028
- La SB 939, presentada por el senador John Laird, modifica disposiciones de la Ley de Jubilación de Empleados Públicos relacionadas con el crédito de servicio y los pagos.
- La legislación contempla los casos de trabajadores que optan por comprar crédito de servicio por determinados períodos de actividad pública y que todavía mantienen un saldo pendiente cuando llega el momento de jubilarse.
- Para las opciones de compra de crédito con fecha efectiva a partir del 1° de enero de 2028, el pago deberá ser recibido por el sistema de jubilación dentro de los 90 días posteriores a la fecha efectiva del retiro. En caso de fallecimiento previo a la jubilación, el sobreviviente o beneficiario tendrá tres meses desde el envío de la notificación del saldo pendiente para efectuar el pago.
- Si el monto no se cancela dentro del período establecido, el crédito de servicio correspondiente puede reducirse o eliminarse, según las condiciones previstas por la norma.
SB 1165 en California: las deudas tributarias que pueden afectar una licencia de contratista
- La SB 1165, impulsada por la senadora Anna Caballero, modifica las reglas de las licencias de contratistas frente a determinadas obligaciones tributarias pendientes.
- El texto incorpora al Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (Cdtfa, por sus siglas en inglés) como organismo cuyas deudas pendientes pueden ser consideradas para suspender, negar o no renovar una licencia de contratista.
- El registrador de contratistas puede negarse a emitir, restablecer, reactivar o renovar una licencia, o suspenderla, cuando el titular no haya resuelto determinadas obligaciones finales, que pueden incluir impuestos, multas, intereses y tasas.
- La norma también contempla los acuerdos de pago. Si el titular de una licencia tiene una deuda con el Cdtfa o con la Junta Estatal de Ecualización y mantiene un acuerdo escrito de cuotas en cumplimiento, esa obligación queda exceptuada de determinadas medidas de suspensión o rechazo previstas por la ley.
- Además, las solicitudes de licencia deberán incluir una autorización para que el Cdtfa pueda proporcionar la información tributaria necesaria para aplicar estas disposiciones. El organismo también podrá auditar esas autorizaciones.
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