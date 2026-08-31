Sin cuerdas y a 10 mil pies de altura: un escalador estuvo al filo de la muerte en California durante horas hasta que llegó el rescate

El escalador Rob Martin permaneció atrapado durante cerca de ocho horas sobre una pequeña saliente de apenas seis pulgadas en el Bosque Nacional Inyo, California. Rescatistas del condado de Mono lograron ponerlo a salvo tras un complejo operativo que se extendió hasta la madrugada.

El error de ruta que dejó atrapado al escalador en California

El incidente ocurrió el sábado 22 de agosto en la montaña Laurel, en la cadena de Sierra Nevada. El deportista ascendía por la ruta Mendenhall Couloir, una canaleta esculpida en la roca con paredes verticales.

Aunque el escalador permaneció entre ocho y nueve horas de pie, el operativo completo tardó unas 15 horas hasta que el hombre estuvo a salvo Facebook Mono County SAR

Según The New York Times, el hombre realizaba la escalada junto a un compañero a una altitud de 10.597 pies (3230 metros) sobre el nivel del mar. Ninguno de los dos utilizaba cuerdas para ascender este pico de 11.818 pies (3602 metros) de altura, ya que no suelen considerarse necesarias para escaladores experimentados.

El deportista se desvió de la ruta establecida tras seguir una franja de roca roja. Esta equivocación lo dejó inmovilizado sobre una cornisa de apenas 6 pulgadas (15 centímetros) de ancho.

La zona del rescate del escalador Rob Martin en Sierra Nevada Facebook Mono County SAR

Cómo fue el operativo de rescate del escalador en la montaña Laurel

Las fuertes ráfagas de viento impidieron el uso de un helicóptero para el rescate del afectado. La meteoróloga Emily Wilson confirmó vientos de hasta 80 kilómetros por hora en zonas cercanas.

Según The New York Times, el escalador realizó una llamada al 911 a las 13.20 horas para pedir auxilio. Dos rescatistas voluntarios descendieron desde un helicóptero en la cumbre y comenzaron la búsqueda a pie.

Debido a los fuertes vientos, el rescate no pudo ser con helicóptero, y el equipo de ayuda aterrizó en la cima para luego ayudar al escalador a pie Facebook Mono County SAR

Las coordenadas GPS aportadas por la víctima no tenían precisión exacta, por lo que la búsqueda se extendió por más de dos horas entre el eco y el ruido del viento.

Los especialistas localizaron al sujeto tras escuchar sus gritos y divisar su casco blanco y naranja. El hombre permanecía de pie en la repisa y alternaba el apoyo de sus pies para evitar calambres.

Cuatro rescatistas coordinaron la estrategia a través de su radio mientras comenzaba el anochecer. Las temperaturas descendieron rápidamente por debajo de los 50 °F (10 °C).

El equipo utilizó un sistema de pernos y cuerdas en la oscuridad para alcanzar la posición de la víctima. El compañero del escalador alcanzó la cima por su cuenta y mantuvo comunicación constante con los socorristas.

De acuerdo con el informe en Facebook del equipo voluntario de búsqueda y rescate del alguacil del condado de Mono (Mono County SAR), el grupo completo ascendió hasta y regresó a salvo hasta la base a las 4.34 horas del domingo. Posteriormente, un vehículo trasladó a todos los involucrados fuera de la montaña Laurel.

Cómo se conformó el equipo de rescatistas

Martin permaneció en la pequeña saliente entre ocho y nueve horas. Quiring destacó la resistencia y la determinación del escalador para mantenerse en esa posición hasta la llegada de los rescatistas.

El cuerpo de búsqueda y rescate del sheriff del condado de Mono es una organización sin fines de lucro. Sus miembros son voluntarios entrenados para emergencias en terrenos de alta montaña.

Mitch Quiring, vocero de la organización, lideró las maniobras de campo durante la jornada.