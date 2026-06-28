Sube el peaje del Golden Gate en California: cuánto costará cruzarlo desde julio

A partir del 1° de julio entrará en vigor un aumento en las tarifas del puente Golden Gate en California, como parte de un plan de incrementos escalonados a cinco años aprobado en marzo de 2024. El ajuste busca garantizar el mantenimiento de la infraestructura y el funcionamiento del sistema de transporte en San Francisco.

Detalle de los precios para autos y motos en el Golden Gate de California

Según informó FasTrak, el valor del peaje del puente Golden Gate cambiará según el método de pago utilizado. A partir del 1° de julio, las tarifas para autos de dos ejes y motos se verán afectadas.

Los aumentos del peaje en el Golden Gate se justifican con el aumento del costo en las obras de conservación Eric_Urquhart - iStockphoto

FasTrak : aumentará de 9,75 dólares a US$10,25.

: aumentará de 9,75 dólares a US$10,25. License Plate Account : subirá de US$10 a US$10,50.

: subirá de US$10 a US$10,50. Toll Invoice : pasará de US$10,75 a US$11,25.

: pasará de US$10,75 a US$11,25. Viaje compartido (carpool): dejará de costar US$7,75 y valdrá US$8,25.

Para acceder a la tarifa reducida de carpool, los conductores deben contar con una cuenta FasTrak y cumplir con los requisitos mínimos de ocupación del vehículo. Estos aumentos buscan reducir un déficit presupuestario estimado en US$220 millones.

Los costos del peaje para camiones y otros vehículos de carga en el Golden Gate

El paso por el puente también tiene un impacto en el sector del transporte de carga. Según la tabla del sistema de FasTrak, los valores para el resto de las categorías de ejes a partir de julio serán:

Vehículos de tres ejes : el costo con FasTrak se situará en US$30,75, mientras que con matrícula será de US$31,50 y por factura llegará a los US$33,75.

: el costo con FasTrak se situará en US$30,75, mientras que con matrícula será de US$31,50 y por factura llegará a los US$33,75. Vehículos de cuatro ejes : la suma con FasTrak será de US$41, con matrícula de US$42 y por factura de US$45.

: la suma con FasTrak será de US$41, con matrícula de US$42 y por factura de US$45. Vehículos de cinco ejes : el precio con FasTrak alcanzará los US$51,25, con matrícula US$52,50 y por factura US$56,25.

: el precio con FasTrak alcanzará los US$51,25, con matrícula US$52,50 y por factura US$56,25. Vehículos de seis ejes : el valor con FasTrak será de US$61,50, con matrícula de US$63 y por factura de US$67,50.

: el valor con FasTrak será de US$61,50, con matrícula de US$63 y por factura de US$67,50. Vehículos de siete o más ejes: el monto con FasTrak desde julio será de US$71,75, con matrícula de US$73,50 y por factura de US$78,75.

Los cambios en el peaje del Golden Gate y las obras de mantenimiento

Inaugurado en 1937, el Golden Gate está próximo a cumplir 89 años y requiere trabajos de conservación para enfrentar el desgaste provocado por el clima y el paso del tiempo. Según el San Francisco Chronicle, entre las tareas más importantes se encuentran la reparación de juntas y el repintado periódico de la estructura metálica.

El Golden Gate está próximo a cumplir 89 años en 2027 y requiere múltiples obras de conservación Jeff Chiu - AP

El característico color anaranjado del puente, uno de sus rasgos más reconocibles, demanda un mantenimiento constante. Además, California avanza con un importante proyecto de refuerzo sísmico en la base de las torres.

De acuerdo con el portavoz de FasTrak, Paolo Cosulich-Schwartz, las obras incluyen la instalación de 38 dispositivos de absorción de impactos y nuevas placas de acero para mejorar la resistencia de la estructura.

Estos trabajos se financian en parte con los ingresos provenientes de los peajes. Las autoridades señalaron que el aumento en los costos del acero y de la mano de obra generó una mayor demanda financiera para los proyectos de mantenimiento y modernización del puente.

Aumenta el peaje en California: métodos de pago en el puente Golden Gate

El puente Golden Gate opera con un sistema de peaje completamente electrónico y no acepta pagos en efectivo. Los conductores pueden abonar el cruce mediante diferentes opciones: