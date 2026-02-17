Malas noticias al sur de California: 100 mil conductores multados por usar un carril con insólitas restricciones

En el condado de Riverside, ubicado en el sur de California, más de 100 mil conductores son multados por usar un carril equivocado de la autopista 91. Las autoridades implementaron recientemente un nuevo sistema de cámaras de alta resolución para detectar a los infractores. Cuando se identifica a una persona que comete fraude para obtener el descuento, se le aplica una sanción que implica abonar el valor del peaje más una tarifa adicional.

En una de las autopistas más transitadas en el sur de California, las autoridades recientemente tomaron medidas para combatir el mal uso de los carriles.

La vía permite utilizar una sección que ofrece descuentos en los peajes, pero con ciertas condiciones.

Para calificar legalmente y obtener el descuento en estos carriles compartidos, el vehículo debe transportar a tres o más personas. No obstante, miles de conductores solitarios han sido identificados mientras utilizaban esta vía.

Los automovilistas fueron captados al emplear tácticas de engaño ingeniosas. Estas incluyeron maniquíes en el asiento del pasajero, almohadas y pelucas para simular la presencia de una persona o sombreros y suéteres en los asientos para abultarlos y aparentar que había más pasajeros.

Según el medio local KTLA, aproximadamente 400 mil viajes se desarrollan cada mes en la autopista 91. Para combatir el mal uso de los carriles, la Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en inglés) modernizó su vigilancia con un sistema único en el país.

El nuevo sistema de cámaras que elevó multas a más de 100 mil conductores

Con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente viajan con tres o más personas reciban el descuento correspondiente, la RCTC implementó cámaras de alta resolución a lo largo de la autopista.

Estas están ubicadas en puntos estratégicos, tanto en dirección este como oeste. Tienen características notables como:

Visión nocturna: pueden capturar imágenes claras tanto de día como de noche.

Captura en ráfaga: cuando el sistema detecta una posible infracción, toma una ráfaga de fotografías del interior del vehículo.

cuando el sistema detecta una posible infracción, toma una del interior del vehículo. Detección de infractores: tienen la capacidad de identificar si el conductor viaja solo o acompañado, para determinar si está autorizado a recibir el descuento o no.

Las cámaras en el sur de California detectaron a más de 100 mil infractores por mes Freepik

Con la implementación de cámaras, los funcionarios identificaron a más de 100 mil conductores que se aprovechaban de esta medida cada mes.

Además, para evitar errores, las imágenes no se procesan solo de forma automática. El informe reveló que un empleado en el Centro de Operaciones de Tráfico analiza manualmente las fotos para confirmar el número real de ocupantes antes de emitir cualquier cargo.

Conductores multados por usar un carril equivocado en California: las sanciones

A diferencia de las infracciones de tráfico convencionales que resultan en multas judiciales, este sistema aplica un cargo administrativo.

Cuando se confirma que un conductor utilizó el carril de manera engañosa, se le facturará el monto total del peaje (que varía según la densidad del tráfico en ese momento) más una tarifa adicional de 5 dólares.

Los conductores multados por utilizar el carril equivocado en el sur de California deben abonar el total del peaje más una tarifa adicional de US$5 Foto de freepik

El sistema, que está en funcionamiento desde agosto del año pasado, es el primero de su tipo en todo el Estado Dorado y ya dejó resultados prometedores. Según David Newton, Director Ejecutivo Adjunto de la RCTC, el programa redujo en un 10% el número de conductores que cometen fraude en estos carriles.

En caso de que reciba una multa, el conductor puede apelar para que se le retire la sanción. Sin embargo, con el nuevo sistema, si las cámaras detectaron que hizo fraude, es posible que se le imponga la multa de todas maneras.