Villarruel defendió la autorización excepcional a Fernández Sagasti para que votara de manera virtual

La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió este jueves su decisión de autorizar de forma excepcional a la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti a votar en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en una autorización que de todos modos debía definir el recinto y que no se concretó por un planteo de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Villarruel contestó un posteo de un abogado constitucional que afirmaba que la autorización que había brindado la vicepresidenta no modificaba el reglamento del Senado, dado que se trataría de una decisión de “carácter individual, excepcional y transitorio”.

“Gracias, Dr. Armesto, por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema. Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”,expresó la vicepresidenta a través de X.

Anabel Fernández Sagasti junto a su pareja al anunciar su embarazo

Fernández Sagasti había solicitado votar a distancia debido a que cursa 32 semanas de embarazo y no puede trasladarse por orden médica. Ante ello, Villarruel le dio una autorización excepcional a través de un decreto que permitía el voto de manera virtual, aunque la medida estaba supeditada a lo que decidiera el pleno del cuerpo, que es el que tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones.

La medida prometía complejizar el inicio del debate del proyecto del Poder Ejecutivo que ya sufrió el recorte de su polémico capítulo III de extranjerización de tierras por la oposición de bloques aliados y el rechazo social.

Aun así, el tema fue tratado al comienzo de la sesión sin escándalo. Patricia Bullrich presentó una moción de preferencia donde planteó enviar todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial a la Comisión de Asuntos Institucionales, y que fue aprobada por amplia mayoría.

Patricia Bullrich en momentos previos al tratamiento de la ley de tierras en el Senado Santiago Filipuzzi

De esta manera, Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves. Lo mismo ocurrió con el senador catamarqueño Flavio Fama, que había pedido lo mismo dado que atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en su provincia. Fama no detalló a qué procedimiento fue sometido ni su período de recuperación. El legislador también había sido autorizado por Villarruel para votar, previo acuerdo del cuerpo.

La sesión

El debate de este jueves en la Cámara alta giraba en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego para levantar los impedimentos en la disposición de predios de zonas productivas y pastizales afectados por un siniestro.

Fuerte represión policial con disparos de gases y de balas de goma, camiones hidrantes luego de la protesta en el Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernán Zenteno

En paralelo, frente al Congreso, organizaciones sociales, sindicales y la oposición llevan adelante una manifestación contra el proyecto en la que se registraron al menos tres detenidos y dos efectivos de las fuerzas heridos.

La medida de la vicepresidenta sumó tensiones al ya creciente enfrentamiento con el presidente Javier Milei e importantes funcionarios de su Gabinete. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno pidieron la denuncia a la vicepresidenta.

Fue luego de que Villarruel afirmara que Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado”.

Villarruel en el Senado Soledad Aznarez

Villarruel sostuvo que el Presidente reproduce “insensateces e inventos”, en alusión a mensajes originados por la diputada de LLA Lilia Lemoine, con quien la vicepresidenta mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento en X.