Noticias de Florida hoy: DeSantis lanza una advertencia a los residentes de California por el impuesto a los ricos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó una iniciativa que avanza en California y que podría quedar en manos de los votantes el próximo 3 de noviembre. La propuesta plantea aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y ya provocó un enfrentamiento político entre sindicatos, empresarios tecnológicos y referentes demócratas.

La advertencia de Ron DeSantis sobre el impuesto a los multimillonarios de California

A través de una publicación en la red social X, Ron DeSantis se refirió a la propuesta que avanzó en California y alertó sobre el alcance que podría tener en el futuro.

Ron DeSantis sostuvo que la norma podría perjudicar a los empresario mucho más que lo que se piensa X de DeSantis

Según escribió el gobernador de Florida, la medida no afectaría únicamente a los multimillonarios. “Una vez que la nariz del camello está debajo de la carpa y el gobierno tiene el poder de confiscar propiedades, lo hará”, expresó.

Con esa declaración, el dirigente republicano sostuvo que habilitar nuevos mecanismos de recaudación sobre las grandes fortunas podría abrir la puerta a una mayor intervención estatal. Su mensaje se produjo después de que se confirmara que la iniciativa cumplió con los requisitos necesarios para llegar a una votación popular.

Cómo funcionaría el gravamen del 5% sobre fortunas superiores a US$1000 millones

De acuerdo con la información publicada por Politico, la propuesta busca establecer un gravamen único del 5% sobre los activos de los multimillonarios de California.

La iniciativa fue impulsada por un sindicato del sector sanitario, el Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), que reunió la cantidad suficiente de firmas para que el proyecto sea sometido a consideración de los ciudadanos en las próximas elecciones estatales.

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La medida apunta a recaudar fondos mediante un cargo extraordinario aplicado a las personas con las mayores fortunas del estado. Sus impulsores sostienen que ese dinero permitiría compensar los efectos de los recortes presupuestarios federales y proteger el funcionamiento del sistema de salud.

La discusión ya provocó un reordenamiento político dentro de California, un estado tradicionalmente identificado con posiciones demócratas. La propuesta logró generar divisiones tanto entre dirigentes políticos como entre organizaciones sindicales y representantes del sector empresarial, explicó Politico.

California: qué falta para que la iniciativa llegue a la boleta del 3 de noviembre

Los residentes de California tendrán la posibilidad de decidir en las urnas si aprueban o rechazan la implementación de este impuesto extraordinario a los multimillonarios.

La votación está prevista para el 3 de noviembre junto a otro procesos electorales estatales que aparecerán en la boleta, como la elección de un nuevo gobernador.

En concreto, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre una iniciativa que contempla:

La creación de un impuesto único del 5% aplicado a los activos de los multimillonarios.

aplicado a los activos de los multimillonarios. La utilización de esos recursos para enfrentar el impacto de los recortes federales en el sistema sanitario.

Un nuevo esquema de financiamiento destinado a evitar cierres de hospitales y pérdidas masivas de puestos de trabajo, según argumentan sus promotores.

Más allá de la decisión final, la consulta popular también funcionará como un termómetro del humor económico de los votantes demócratas en los años previos a las elecciones presidenciales de 2028, indicó Politico.

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Según detalló Politico, la iniciativa profundizó un enfrentamiento que lleva meses desarrollándose dentro del estado. Por un lado, sus defensores consideran que se trata de una herramienta indispensable para sostener la red de servicios públicos.

Entre quienes respaldan la propuesta aparece el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien sostiene que la medida ayudaría a evitar el cierre de hospitales y la eliminación de numerosos empleos.

Por otro lado, los detractores aseguran que el proyecto podría terminar por perjudicar la economía estatal. Argumentan que la imposición de nuevos gravámenes incentivaría la salida de contribuyentes de altos ingresos y reduciría la llegada de inversiones.

Entre los opositores figura el gobernador de California, Gavin Newsom, quien se alineó con importantes empresarios tecnológicos para intentar frenar la iniciativa.