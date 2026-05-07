Newsom desafía a DeSantis por un informe que afirma que la economía de California supera a la de Florida

El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a confrontar públicamente al mandatario de Florida, Ron DeSantis, luego de que se conociera un informe económico que asegura que los números del sur del Estado Dorado, por sí solos, superan a los de todo el Estado del Sol.

El informe que desató la nueva pelea política entre Newsom y DeSantis

Según un documento replicado por The San Diego Union-Tribune, la economía del sur de California alcanzó un Producto Bruto Interno (PBI) de 2 billones de dólares durante 2024. Esa cifra ubica a la región por encima de las cifras de todo el estado de Florida, cuyo PBI fue calculado en US$1,7 billones.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

El trabajo periodístico detalla que el PBI del sur californiano se encuentra además entre el de Nueva York, valuado en US$2,3 billones, y el de Florida. El informe sostiene que esta región concentra aproximadamente la mitad de toda la economía de California y representa cerca del 7% del PBI nacional estadounidense, estimado en US$29 billones.

La publicación remarca además que, en una comparación internacional, la economía del sur de California puede medirse con países enteros. De acuerdo con el análisis, el tamaño de la región se ubica entre las economías de Brasil y Corea del Sur.

El mensaje de Newsom en referencia a DeSantis Captura

La reacción de la oficina de prensa del gobernador californiano llegó a través de un mensaje publicado en X por la cuenta oficial. “¡No se lo digan a Ron!”, escribió la cuenta, en una referencia a DeSantis.

Los condados más poderosos del sur de California

De acuerdo con la información publicada por The San Diego Union-Tribune, seis de los siete condados del sur de California figuran entre las 100 economías regionales más grandes de Estados Unidos.

El condado de Los Ángeles lidera la región con un PBI de 1 billón de dólares, una cifra equivalente a la economía de toda Suiza o el estado de Pensilvania @CAgovernor

Los seis condados que lograron este hito:

Los Ángeles : alcanzó un PBI de US$1 billón en 2024, lo que lo lleva a ocupar el segundo lugar nacional entre los 100 condados analizados. Su economía es comparable con la de Pensilvania o Suiza. Desde 2001 creció US$614 mil millones, equivalente a un aumento del 158%.

: alcanzó un PBI de US$1 billón en 2024, lo que lo lleva a ocupar el segundo lugar nacional entre los 100 condados analizados. Su economía es comparable con la de Pensilvania o Suiza. Desde 2001 creció US$614 mil millones, equivalente a un aumento del 158%. Orange : registró una economía de US$352 mil millones, que lo ubica en el noveno puesto nacional. El tamaño de su actividad económica se compara con Carolina del Sur o Chequia. Su crecimiento desde 2001 fue de US$222 mil millones, equivalente al 171%.

: registró una economía de US$352 mil millones, que lo ubica en el noveno puesto nacional. El tamaño de su actividad económica se compara con Carolina del Sur o Chequia. Su crecimiento desde 2001 fue de US$222 mil millones, equivalente al 171%. San Diego : llegó a los US$332 mil millones y se posicionó décimo en EE.UU. El informe señala que su economía tiene un tamaño similar al de Oregon o Chile. Desde 2001 avanzó US$217 mil millones, un incremento del 189%.

: llegó a los US$332 mil millones y se posicionó décimo en EE.UU. El informe señala que su economía tiene un tamaño similar al de Oregon o Chile. Desde 2001 avanzó US$217 mil millones, un incremento del 189%. San Bernardino : acumuló un PBI de US$138 mil millones. Su economía se compara con la de Nuevo México o Eslovaquia. El crecimiento desde 2001 fue del 230%.

: acumuló un PBI de US$138 mil millones. Su economía se compara con la de Nuevo México o Eslovaquia. El crecimiento desde 2001 fue del 230%. Riverside : alcanzó los US$135 mil millones y mostró uno de los ritmos de expansión más acelerados, con un crecimiento del 269% en 23 años.

: alcanzó los US$135 mil millones y mostró uno de los ritmos de expansión más acelerados, con un crecimiento del 269% en 23 años. Ventura: registró un PBI de US$70 mil millones y un incremento del 143% desde 2001.

El informe también menciona al condado de Imperial, una región agrícola cercana a Arizona y México que alcanzó una economía de US$13 mil millones. Aunque se encuentra lejos de los grandes centros urbanos del estado, experimentó un crecimiento del 254% desde 2001.