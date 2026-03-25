Quién puede pedir asilo en EE.UU. en abril 2026: la regla del Uscis y lo que cambió la Corte

El debate sobre quién puede ser considerado solicitante de asilo en Estados Unidos volvió al centro de la escena en marzo de 2026, tras una audiencia clave en la Corte Suprema. En ese contexto, las reglas vigentes del sistema de asilo, aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), conviven con interpretaciones judiciales que podrían redefinir qué significa realmente “llegar a” territorio estadounidense.

El concepto en disputa: qué implica “llegar a” Estados Unidos

Según un informe reciente de CNN, el máximo tribunal estadounidense dedicó más de una hora a analizar una cuestión aparentemente simple pero con profundas implicancias legales: cuándo una persona puede ser considerada como alguien que “llega a” Estados Unidos.

La discusión surgió en el marco de una política migratoria que históricamente permitió a las autoridades limitar el acceso al proceso de asilo en la frontera sur.

Jueces federales evalúan si un migrante sobre el muro fronterizo o en las aguas del Río Bravo ya cumple con la condición de "presencia física" necesaria para invocar la protección internacional contra la persecución Rahmat Gul - FR172204 AP

Durante la audiencia, jueces de distintas corrientes ideológicas plantearon escenarios hipotéticos que evidencian la ambigüedad del término.

Se preguntaron, por ejemplo, si un migrante que espera en fila en un puerto de entrada ya cumple con esa condición, o si alguien que se encuentra a metros de la frontera (incluso sobre un muro o en el Río Bravo) puede ser considerado como presente en el país norteamericano.

La interpretación no es menor. De acuerdo con la legislación vigente, el Gobierno estadounidense está obligado a procesar la solicitud de cualquier persona que esté físicamente presente en el país norteamericano o que “llegue a”, siempre que manifieste temor de persecución.

Sin embargo, la política conocida como “dosificación” permitió en el pasado rechazar a solicitantes antes de que cruzaran formalmente la frontera.

La base legal del asilo en EE.UU., según el Uscis

Frente a este escenario de incertidumbre judicial, las normas del Uscis aún establecen criterios concretos para definir quién puede solicitar asilo en abril de 2026.

El organismo indica que toda persona que se encuentre físicamente dentro de Estados Unidos y no sea ciudadana puede iniciar el proceso, siempre que haya sufrido persecución o tema sufrirla por motivos específicos.

Entre las causas reconocidas se encuentran:

Orígenes

Religión

Nacionalidad

Pertenencia a un grupo social determinado

Opiniones políticas

Este marco normativo refleja el compromiso del país norteamericano con la protección internacional, aunque su aplicación práctica depende de múltiples factores administrativos y judiciales.

Además, la agencia subraya que la solicitud debe presentarse dentro del plazo de un año desde la llegada al país norteamericano, y se debe utilizar el Formulario I-589.

Este documento es el punto de partida tanto para solicitudes afirmativas como defensivas, que se tramitan ante un juez de inmigración.

Según la ley vigente, el Gobierno está obligado a procesar a cualquier persona que manifieste temor de persecución al "llegar a" territorio estadounidense Imagen generada con inteligencia artificial

Restricciones recientes y la regla CLP

El propio Uscis advierte que ciertas regulaciones recientes tienen impacto en la elegibilidad de los solicitantes.

Entre ellas, se destaca la norma conocida como “Circumvention of Lawful Pathways” (CLP), que estableció una presunción de inelegibilidad para algunas personas que ingresaron por la frontera suroeste o zonas costeras adyacentes sin seguir vías legales.

Aunque esta regla dejó de estar vigente en mayo de 2025, sus efectos continúan aplicándose a quienes ingresaron entre mayo de 2023 y esa fecha.

En esos casos, los solicitantes deben demostrar que califican para una excepción o que pueden refutar la presunción en su contra.

El Uscis señala que aplicarán esta normativa mientras los tribunales no emitan una decisión definitiva, lo que añade otra capa de complejidad al sistema de asilo actual.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

El proceso y las condiciones para solicitar protección en EE.UU.

De acuerdo con la información oficial del Uscis, no todas las personas pueden presentar su solicitud de manera online. Existen restricciones para:

Quienes ya están en procedimientos judiciales migratorios

Menores no acompañados en ciertos contextos

Quienes ya tienen un caso pendiente

Asimismo, el sistema permite incluir a familiares directos —como cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros— dentro de la misma solicitud, siempre que se encuentren en territorio estadounidense.

Esta disposición busca preservar la unidad familiar en contextos de desplazamiento forzado.

Una vez presentada la solicitud, el proceso puede incluir entrevistas, revisión de pruebas y, en algunos casos, derivación a tribunales de inmigración.

Si el solicitante supera una evaluación inicial de “temor creíble”, puede avanzar hacia una entrevista de méritos donde se analiza en profundidad su caso.

Un aspecto crítico para la supervivencia económica del solicitante es la espera de 180 días desde la presentación del asilo para obtener la autorización de empleo (Formulario I-765) Archivo

Trabajo y tiempos de espera: el reloj de los 180 días

Otro aspecto clave del sistema es el acceso al permiso de trabajo. Según el Uscis, los solicitantes de asilo pueden pedir autorización laboral mediante el Formulario I-765, pero deben esperar al menos 150 días desde la presentación de su solicitud.

La autorización efectiva se concede recién a los 180 días, siempre que no haya demoras atribuibles al propio solicitante.

Este período, conocido como el “reloj de los 180 días”, puede detenerse si la persona solicita cambios en su caso, falta a entrevistas o no cumple con requisitos como la provisión de un intérprete.

Estas interrupciones pueden retrasar significativamente la posibilidad de trabajar legalmente en el país norteamericano.