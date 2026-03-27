Clearwater es conocida por sus playas con arenas blancas y su variada oferta gastronómica frente al mar. Entre los locales con vista a la costa destaca “Cuban Bites”, un food truck fundado por una emprendedora cubana cuyo objetivo es compartir su cultura mientras persigue el “sueño americano”.

De Varadero a Florida: así inició el sueño de la emprendedora cubana en Estados Unidos

La dueña de “Cuban Bites” emigró a Estados Unidos hace casi tres años. Durante su tiempo en la isla, fue propietaria de una cafetería llamada “Red Coffee”. La misma estaba ubicada cerca de Varadero, una de las zonas más turísticas del país.

En busca del sueño americano: es cubana y muestra su nuevo food truck de café que crece en Florida

“En Cuba pude tener mi propio negocio de café y de verdad me encantaba. Pero, como todos saben, la situación se puso tan mala que tuvimos que irnos y empezar de nuevo”, relató la joven en la cuenta oficial del food truck.

El 22 de julio del año pasado, abrió “Cuban Bites” bajo la premisa de ser el local “con la mejor comida cubana”.

El negocio incluye todo tipo de productos, entre ellos cafetería, para continuar el camino que inició en Varadero. “Sí o sí tenían que estar mis cafés”, advierte.

Dónde queda Cuban Bites y qué ofrece

“Cuban Bites” se encuentra en 2999 Gulf to Bay Blvd, Clearwater. Abre de lunes a domingos de 11 hs a 22 hs (hora local) y es atendido por la emprendedora junto a su equipo de trabajo.

El local presenta platillos típicos de la cultura cubana. Algunos de estos son:

Clásicos sándwiches cubanos

Pizzas hechas a mano con abundante salsa de tomate, queso y jamón

Tamales y arroz congrí

Los viernes, sábados y domingos abre desde las seis de la mañana para que sus clientes puedan disfrutar de sus desayunos.

Entre las opciones se destacan los sándwiches de tortilla, que pueden personalizarse con cebolla caramelizada, queso mozzarella, jamón y tocineta.

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“Si quieres empezar el día como Dios manda, este es el lugar”, remarca la cubana sobre los desayunos que ofrece “Cuban Bites”.

La diáspora cubana en Estados Unidos y Florida

La comunidad cubana en Florida es la más grande en Estados Unidos. Su historia data de la Guerra Hispano-Estadounidense, período en el que el Estado del Sol funcionó como base de operaciones para la comunidad cubana en el exilio que luchaba por la independencia de España.

Luego de que Cuba alcanzara su independencia en 1898, su economía y cultura quedaron entrelazadas con Florida, según consigna Florida Memory.

El 1° de enero de 1959 marca el triunfo de la Revolución Cubana y el inicio de los éxodos migratorios.

Para octubre de 1962 ya habían llegado casi 250 mil cubanos a Florida y nuevas oleadas en las décadas de 1970, 1980 y 1990 elevaron la población de refugiados cubanos en Estados Unidos a más de un millón de personas.