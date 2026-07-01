Voto para no ciudadanos: Los Ángeles saca la propuesta de la boleta por temor al ICE

El Concejo Municipal de Los Ángeles resolvió el martes 30 de junio quitar de la boleta para las elecciones del 3 de noviembre una iniciativa sobre voto para no ciudadanos. La propuesta fue removida porque podía representar un riesgo de exposición para extranjeros ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La iniciativa sobre el voto para no ciudadanos que fue retirada de la boleta en Los Ángeles

Según Los Angeles Times, la propuesta había sido impulsada por el concejal Hugo Soto-Martínez y se inscribía dentro del debate por reformas a la Carta Orgánica de la ciudad. Su objetivo era abrir una vía institucional para que el Concejo pudiera elaborar posteriormente una ordenanza específica sobre el voto de residentes sin ciudadanía.

La propuesta en Los Ángeles buscaba abrir una vía para debatir una futura ordenanza local sobre el voto de no ciudadanos Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el medio, el alcance previsto estaba limitado al plano local y no incluía comicios estatales ni federales. La iniciativa apuntaba a eventuales elecciones municipales, como las de alcalde e integrantes del Concejo, y también a la Junta Escolar Unificada de Los Ángeles.

Soto-Martínez defendía el planteo con el argumento de que quienes viven, trabajan, pagan impuestos y son alcanzados por las decisiones del gobierno municipal de Los Ángeles deberían tener algún nivel de participación en esos asuntos.

Críticas al voto de no ciudadanos en Los Ángeles por riesgos ante el ICE

Una de las objeciones surgió cuando dos concejales expusieron reparos sobre privacidad y eventuales consecuencias futuras de la normativa. Como antecedente, citaron el caso de San Francisco, donde padres no ciudadanos pueden participar en elecciones de juntas escolares, según informó NBC Los Angeles.

El legislador John Lee leyó una muestra de boleta de esa ciudad y remarcó que allí se advierte a los electores no ciudadanos que la información entregada al Departamento de Elecciones, incluidos nombre y dirección, “puede ser obtenida” por el ICE.

El alcance previsto del voto para no ciudadanos en Los Ángeles se limitaba a elecciones municipales y de la junta escolar Magnific

Lee sostuvo que son “problemas reales” que deben resolverse antes de pedir a Los Ángeles que apruebe un sistema similar. También señaló que la moción no había pasado por el Comité de Reforma de la Carta Orgánica.

La concejal Traci Park cuestionó el recorrido previo del proyecto y planteó que el texto no recibió “ningún análisis o escrutinio real” antes de llegar al Concejo. Al igual que Lee, la legisladora enfocó sus objeciones en la protección de los migrantes.

Park también pidió precisar los criterios de elegibilidad y el significado de la expresión “residente legal”. Además, recordó que San Francisco avanzó con su modelo después de años de debate público y revisión. Al respecto, Soto-Martínez aceptó que todavía hay “muchas cosas que deben resolverse”. Aun así, rechazó los argumentos de Park y Lee, a los que calificó como alarmismo.

El autor de la propuesta dijo que le resultó “personalmente insultante” usar el sitio de San Francisco como motivo para frenar el avance. También expresó que los grupos de derechos de inmigrantes con los que habló le transmitieron su aprobación.

Qué pasó con la propuesta en Los Ángeles y cuándo podría votarse

El Concejo resolvió devolver el asunto a la instancia de comisión para un análisis adicional. La decisión fue respaldada por los concejales Bob Blumenfield, Marqueece Harris-Dawson, Heather Hutt, John Lee, Tim McOsker, Adrin Nazarian, Traci Park y Monica Rodríguez.

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A partir de este cambio, la medida no se votará en las elecciones del 3 de noviembre. El objetivo ahora es continuar la discusión y evaluar una eventual consulta a los votantes en 2028.