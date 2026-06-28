Ya es oficial en California: los trabajadores de salud que cobrarán hasta US$25 por hora desde el 1° de julio

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés) hizo oficial un documento sobre salario mínimo. Con base en dicha medida, a partir del 1° de julio se realizará un ajuste progresivo para que los trabajadores del sector salud alcancen hasta los US$25 por hora.

Los trabajadores de salud en California ganarán hasta US$25 por hora

En el portal del DIR de California se especifica que, fundamentado en las leyes SB 525, SB 828 y SB 159, se definió un cronograma que especifica las fechas en que el aumento salarial de los trabajadores de salud entrará en vigor. La mayoría verá el cambio a partir de julio de 2026.

La normativa se aplica a empleados de instalaciones de salud cubiertas bajo el Código Laboral de California y los empleadores deberán informarlo a los trabajadores. Sin embargo, aquellas clínicas que puedan demostrar que enfrentan dificultades financieras severas pueden solicitar una exención o postergación de la implementación.

El DIR señaló en el documento de autorización que esta medida representa un cambio histórico en la estructura salarial del estado con el objetivo de garantizar una compensación justa para quienes sostienen el sistema sanitario de California.

Calendario de aumentos de salario para trabajadores de salud en California

A pesar de que el ajuste a los salarios para trabajadores comenzó a aplicarse en todo el estado desde 2024, los aumentos varían según el tamaño y la naturaleza de la instalación de salud.

Estos son los criterios establecidos:

Grandes sistemas de salud y clínicas de diálisis. Aquellas con 10.000 o más empleados a tiempo completo tuvieron un primer incremento en julio de 2025 al pasar de US$23 a US$24 por hora. A partir del 1° de julio de 2026 alcanzarán los US$25 por hora.

Aquellas con 10.000 o más empleados a tiempo completo tuvieron un primer incremento en julio de 2025 al pasar de US$23 a US$24 por hora. A partir del Clínicas comunitarias y rurales . Los empleados de clínicas independientes recibirán un aumento a partir del 1° de julio de 2026 y comenzarán a ganar US$22 por hora . En la misma fecha, pero del 2027, su salario llegará a los US$25.

. Los empleados de clínicas independientes recibirán un aumento y comenzarán a . En la misma fecha, pero del 2027, su salario llegará a los US$25. Otros trabajadores de la salud cubiertos por la ley . Para el resto de las instalaciones, el salario subirá a US$23 el 1° de julio de 2026 y, en la misma fecha del año 2028, alcanzará los US$25.

. Para el resto de las instalaciones, el salario subirá a y, en la misma fecha del año 2028, alcanzará los US$25. Hospitales financiados principalmente con fondos públicos. Debido a su situación financiera específica, este grupo tiene un cronograma más extenso. Actualmente registran un salario de US$18 que subirá gradualmente cada 1° de julio hasta alcanzar los US$25 en 2033.

California aumentará el salario mínimo de muchos trabajadores de salud Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Trabajadores de salud que no recibirán un aumento de salario en California

En el documento del DIR se especifica que la normativa únicamente aplica a empleados de instalaciones de salud cubiertas bajo el Código Laboral de California. En tanto, la ley no será implementada en instalaciones operadas directamente por el estado o agencias, como la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios.

De acuerdo con el tipo de clínica, los profesionales de la salud en California recibirán distintos aumentos en su salario Unsplash

Según indicaron las autoridades, esto se debe a que el salario mínimo de salud no se aplica a ninguna instalación que sea propiedad o esté controlada u operada por las agencias estatales.