Los centros de salud de Los Ángeles que dejan de funcionar por el recorte de US$50 millones: cierran el 27 de febrero

Varias clínicas del condado de Los Ángeles dejarán de operar a fines de febrero de 2026 tras un recorte presupuestario de US$50 millones en fondos federales, estatales y locales. La medida se enmarca en cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, orientados a reestructurar la financiación de la salud rural en Estados Unidos.

Cuáles son las clínicas de salud de Los Ángeles que cierran en febrero

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó, a través de un comunicado, que siete centros cerrarán definitivamente el 27 de febrero de 2026, y que durante la semana del 23 al 27 de febrero operarán con servicios limitados debido al proceso de transición.

Cierran siete clínicas de salud en Los Ángeles

Los centros afectados son:

Antelope Valley – 335-B East Avenue K6, Lancaster

– 335-B East Avenue K6, Lancaster Center for Community Health (Leavy) – 522 S. San Pedro Street

– 522 S. San Pedro Street Curtis R. Tucker – 123 W. Manchester Boulevard, Inglewood

– 123 W. Manchester Boulevard, Inglewood Hollywood Wilshire – 5205 Melrose Avenue

– 5205 Melrose Avenue Pomona – 750 S. Park Avenue

– 750 S. Park Avenue Dr. Ruth Temple – 3834 S. Western Ave

– 3834 S. Western Ave Torrance – 711 Del Amo Boulevard

Para resolver dudas, las autoridades habilitaron la InfoLínea de Salud Pública (833-540-0473), disponible todos los días de 8 a 20 hs.

En el comunicado oficial, funcionarios señalaron que los problemas de financiamiento y el aumento en los costos operativos han obligado a reducir programas y cerrar varias instalaciones.

Qué clínicas de salud permanecerán abiertas en Los Ángeles

Aunque siete clínicas de salud del condado dejarán de dar servicios a fines de este mes, el resto de los centros de salud permanecerán abiertos. Estos son los lugares que continuarán con sus funciones:

Algunas clínicas rurales de Los Ángeles permanecerán abiertas

Central – 241 N. Figueroa Street

– 241 N. Figueroa Street Glendale – 501 N. Glendale Avenue (cerrará en 2027)

– 501 N. Glendale Avenue (cerrará en 2027) Martin Luther King Jr. Center for Public Health – 11833 South Wilmington Ave

– 11833 South Wilmington Ave North Hollywood – 5300 Tujunga Ave

– 5300 Tujunga Ave Monrovia – 330 W. Maple Avenue

– 330 W. Maple Avenue Pacoima – 13300 Van Nuys Boulevard

– 13300 Van Nuys Boulevard Whittier – 7643 Painter Ave

El departamento explicó que la clínica de Glendale cerrará cuando concluya la construcción del nuevo centro en North Hollywood, prevista para 2027. Asimismo, se indicó que los pacientes serán referidos a otras clínicas públicas o centros comunitarios cercanos para garantizar la continuidad de la atención.

Por qué hay un recorte de US$50 millones en los servicios de salud en Los Ángeles

De acuerdo con NPR, la administración federal anunció a fines de 2025 un plan de cinco años denominado Programa de Transformación de la Salud Rural, cuyo objetivo es fortalecer la atención médica en comunidades rurales.

Limitarán servicios previo al cierre de clínicas de salud en Los Ángeles

El director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, sostuvo que estudios recientes muestran que los habitantes de zonas rurales tienen mayor probabilidad de morir jóvenes en comparación con quienes viven en áreas urbanas.

Como parte del plan, el Congreso aprobó un fondo que garantiza US$100 millones anuales por estado durante cinco años, dentro de una inversión temporal de US$50.000 millones. Sin embargo, paralelamente se proyectan reducciones en programas federales como Medicaid a lo largo de la próxima década, lo que ha generado presión financiera en sistemas de salud locales.

En el caso del condado de Los Ángeles, las autoridades señalan que la redistribución de recursos y los recortes en financiamiento han impactado directamente en la operación de clínicas que atienden principalmente a personas de bajos recursos o sin seguro médico.