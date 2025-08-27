Golpe a los conductores de camiones latinos en California y otros estados por no hablar inglés

La administración Trump advirtió que California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en fondos federales si no aplican de forma estricta los requisitos de idioma inglés para los transportistas. La medida, anunciada por el secretario Sean Duffy, puso en la mira a miles de camioneros y desató una fuerte controversia política y legal tras un accidente fatal en Florida que involucró a un conductor de origen indio.

Florida: el accidente que desató la ofensiva de Trump contra camioneros

La polémica se encendió después del choque ocurrido el 12 de agosto en una autopista de Florida, a pocas millas de West Palm Beach. Harjinder Singh, un camionero de origen indio que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos, intentó una maniobra prohibida en forma de giro en “U”. Una camioneta que circulaba detrás se estrelló contra el tráiler y tres personas murieron en el acto. El conductor salió ileso, pero fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio vehicular y violaciones migratorias.

El hecho desencadenó una investigación federal. Según explicó Duffy, el chofer jamás debió haber recibido una licencia de transporte comercial debido a su estatus migratorio y a sus limitaciones con el inglés. “Todos usamos la carretera y debemos asegurarnos de que quienes conducen vehículos pesados puedan entender las señales de tránsito y explicar qué transportan en caso de ser detenidos o si ocurre un accidente”, señaló el funcionario en declaraciones recogidas por ABC News.

Fallo en los controles: por qué California, Washington y Nuevo México están bajo amenaza

El gobierno federal endureció en junio pasado las reglas sobre idioma tras una orden ejecutiva de Trump. La medida establece que los choferes de transporte comercial deben acreditar dominio básico del inglés para poder operar. No obstante, las inspecciones revelaron que los estados señalados no aplicaron la norma de manera contundente.

Sean Duffy apuntó contra los controles estatales que se les hacen a los transportistas Rod Lamkey - FR172078

En California se realizaron unas 34.000 inspecciones desde junio , con múltiples infracciones detectadas , pero solo una derivó en la inhabilitación de un conductor por problemas con el idioma. Incluso, 23 choferes que ya habían recibido sanciones en otros estados pudieron seguir con su trabajo tras ser revisados allí.

se realizaron unas , con , pero solo una derivó en la inhabilitación de un conductor por problemas con el idioma. Incluso, 23 choferes que ya habían recibido sanciones en otros estados pudieron seguir con su trabajo tras ser revisados allí. En Washington se hallaron más de 6000 infracciones de seguridad , pero solo cuatro camioneros fueron retirados de la carretera por no cumplir con el requisito del inglés.

se hallaron más de , pero solo cuatro camioneros fueron retirados de la carretera por no cumplir con el requisito del inglés. En Nuevo México no se inhabilitó a ningún conductor desde la entrada en vigor de la normativa.

Duffy aseguró que estos datos evidencian “fallas significativas” y advirtió que los estados perderán recursos del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no corrigen su proceder en un plazo de 30 días. Las cifras son millonarias: California podría perder US$33 millones, Washington US$10,5 millones y Nuevo México US$7 millones.

La oficina de Newsom calificó de rídiculo el anuncio de Duffy MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Gobernadores vs. Trump: choque político por los requisitos de inglés

El choque de responsabilidades se trasladó rápidamente al plano político. El gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra el presidente y calificó la advertencia federal como un intento de desviar la atención de lo sucedido. “La administración Trump aprobó el permiso de trabajo federal para el hombre que mató a tres personas, y ahora se apresuran a desviar la culpa tras ser atrapados. El anuncio absurdo de Sean Duffy es tan ridículo como el propio gobierno federal.”, expresó su oficina en la red social X.

En Nuevo México, el portavoz del gobierno estatal, Michael Coleman, defendió que las licencias comerciales allí incluyen un examen obligatorio en inglés. Explicó además que los cuestionamientos de Washington parecían estar vinculados con “un número reducido de incidentes en la ruta durante tres meses”, según publicó ABC News. Desde el gobierno de Washington se prefirió esperar a revisar la carta enviada por Duffy antes de emitir comentarios.