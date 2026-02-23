Adiós al español: EE.UU. exigirá examen en inglés a camioneros para obtener la licencia de conducir

La forma en que los conductores comerciales obtienen su licencia en Estados Unidos cambiará próximamente. El secretario de Transporte anunció un endurecimiento del sistema de registro y de los requisitos necesarios para obtener este permiso.

Camioneros deberán hablar inglés para obtener la licencia de conducir

Los camioneros y conductores que requieran de una licencia de conducir comercial deberán presentar su examen en inglés, según declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, en conferencia de prensa el pasado viernes 20 de febrero.

El secretario de Transporte Sean Duffy anuncia que camioneros deberán dominar el idioma inglés para obtener su licencia de conducir comercial (Facebook/Secretary Sean Duffy)

Esta medida forma parte del programa llamado Securing our roads, looking back (Asegurar nuestras carreteras, mirando hacia atrás), que busca mejorar la seguridad en el sector y sacar de las carreteras a los conductores no calificados.

En mayo de 2025 se restablecieron las pruebas de dominio del inglés tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, con lo que más de 14000 camioneros fueron expulsados por no cumplir con los requisitos.

En 2026, los estándares de solo inglés continuarán, ahora con la aplicación de exámenes en este idioma para poder obtener la Licencia de Conducir Comercial.

La medida tiene el objetivo de que solo los camioneros angloparlantes puedan conducir camiones de gran peso y revocar los permisos a quienes no acrediten las pruebas de dominio del idioma.

Securing our roads, looking back es el programa con el que Duffy y Trump pretenden "limpiar las carreteras de conductores inseguros" (Facebook/Secretary Sean Duffy)

Duffy dijo que es importante que estos conductores dominen el inglés para entender bien los señalamientos en las carreteras de EE.UU. y comunicarse adecuadamente con las autoridades de tránsito.

De qué se trata el programa Securing our roads, looking back

El programa consiste en una serie de acciones que buscan sacar a los inmigrantes ilegales de la industria camionera, ya que se acusa que sus licencias de conducir no están domiciliadas y que ponen a las familias norteamericanas en riesgo al no estar cualificados para sus puestos, según el Departamento de Transporte de EE.UU.

Además, se indica que el incumplimiento de las normas de seguridad para transportistas ha abierto las puertas a diversos ejercicios fraudulentos, por lo que se busca desmantelar esta cadena y “restaurar la ley y el orden en las carreteras”.

De acuerdo con el programa, además del examen de dominio de inglés para conductores, también se aplicarán otras tácticas como:

Sistema de Registro Blindado

Consistirá en una actualización del sistema (que ya cuenta con cuatro décadas de antigüedad) al servicio MOTUS, que es de última generación basado en biometría.

El gobierno de EE.UU. aplicará diversas estrategias para revocar licencias de conducir a camioneros no cualificados en 2026 (Facebook/Secretary Sean Duffy)

Represión del fraude

No se permitirán las “oficinas fantasma” y se exigirá que los transportistas cuenten con una ubicación física en donde se puedan inspeccionar sus registros en un plazo de 48 horas.

Se ampliará la operación SafeDRIVE en diferentes estados del país norteamericano para retirar a los camioneros no cualificados.

Habrá más operaciones encubiertas con el objetivo de cerrar las fábricas de licencias de conducir comerciales (CDL) que certifican a camioneros no cualificados.

Se reestructurará el proceso de certificación de las escuelas de capacitación y se cerrarán las redes de “transportistas camaleónicos” que utilizan fraudes y empresas fantasma.

Fortalecimiento de la seguridad del conductor

Se reforzará la verificación de los dispositivos de registro electrónico para garantizar que los camioneros estadounidenses cuenten con las herramientas que necesiten.

Estas medidas se suman a lo ya hecho por el secretario Duffy y el presidente Donald Trump desde mayo de 2025, como la verificación de dispositivos de registro electrónico o las auditorías a estados por la emisión ilegal de licencias de conducir comerciales a conductores no domiciliados.

Así como la retirada de conductores inseguros de las carreteras a través del programa Operation SafeDRIVE, que en su primera fase dio de baja a 704 camioneros de los 8000 inspeccionados.