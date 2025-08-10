Cheques de hasta US$50.000 en Carolina del Norte: quiénes son elegibles para recibir la ayuda hasta el 25 de agosto 2025

En Carolina del Norte existe una fundación que cada año otorga becas a quienes desean emprender o fortalecer su propio negocio. Además de obtener asesorías y capacitaciones, los beneficiarios del programa reciben US$10 mil o hasta US$50 mil para invertirlos en sus compañías.

Cuáles son las becas de hasta US$50 mil que se ofrecen en Carolina del Norte

NC IDEA es una fundación privada que apoya a los empresarios de Carolina del Norte. A través de becas y programas de capacitación, esta institución tiene el objetivo de fortalecer la economía local del estado.

NC IDEA anunció que la convocatoria para recibir una beca cerrará el 25 de agosto a las 17.00 hs. (Facebook/NC IDEA)

De acuerdo con su sitio web, NC IDEA entregó más de US$24 millones en becas, contribuyó en la creación de más de cinco mil empleos y el 71% de las empresas que recibió apoyo económico de la fundación sigue en funcionamiento.

NC IDEA tiene dos programas para los emprendedores de Carolina del norte: la beca MICRO y la beca SEED.

La beca MICRO está enfocada en empresas emergentes , a las que se les destina US$10 mil para que comiencen a hacer negocios.

está enfocada en , a las que se les destina para que comiencen a hacer negocios. En cambio, la beca SEED es para las empresas que ya están establecidas, pero que todavía se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo. Para incentivar su crecimiento, la fundación les ofrece un apoyo de US$50 mil.

NC IDEA también ofrece un servicio de tutoría para todas las personas que reciben sus becas. Esta orientación incluye:

Seminarios y talleres mensuales sobre ventas y marketing.

sobre ventas y marketing. Retroalimentación del personal de NC IDEA.

del personal de NC IDEA. Presentación de posibles socios, asesores, financiadores y clientes.

El periodo de aplicación para ambos apoyos inició el 28 de julio y terminará el 25 de agosto de 2025 a las 17.00 hs. El registro se realiza en línea en la página correspondiente de cada categoría.

Cuáles son los requisitos para la beca MICRO

Para ser candidato de la beca MICRO, los interesados deben cumplir con los siguientes requerimientos:

La empresa debe ubicarse en Carolina del Norte y la mayoría de sus operaciones corporativas deben suceder en el mismo estado.

y la mayoría de sus operaciones corporativas deben suceder en el mismo estado. Tener un concepto innovador con propiedad intelectual patentada y demostrar que posee medios de ventaja competitiva sostenible.

con propiedad intelectual patentada y demostrar que posee medios de ventaja competitiva sostenible. Aspirar a convertirse en una empresa multimillonaria con más de 50 empleados o ser susceptible de inversión en un plazo de cinco a siete años .

o ser susceptible de inversión en . Demostrar que se tiene un concepto claro del negocio .

. Contar con al menos un miembro fundador que viva en Carolina del Norte (lo ideal es que todos residan en el estado). Uno de los fundadores se comprometerá a trabajar de tiempo completo en el negocio de seis a 12 meses después de que la beca sea otorgada.

(lo ideal es que todos residan en el estado). Uno de los fundadores se comprometerá a en el negocio de seis a 12 meses después de que la beca sea otorgada. Generar ganancias dentro de los 12 meses posteriores a recibir la beca.

a recibir la beca. Haber recibido menos de US$250 mil en inversión de capital o menos de US$1 millón en fondos de subvención no dilutivos. Los solicitantes que sí hayan aceptado una inversión previa, detallarán cómo fue utilizada y cómo la beca MICRO impactaría en su negocio.

en inversión de capital o menos de en fondos de subvención no dilutivos. Los solicitantes que sí hayan aceptado una inversión previa, detallarán cómo fue utilizada y cómo la beca MICRO impactaría en su negocio. Describir cómo se utilizarán los fondos para cumplir con metas cuantificables durante el periodo de la subvención.

La fundación suele reunir a los empresarios que ganaron una beca para que compartan sus experiencias personales (Facebook/NC IDEA)

Cuáles son los requisitos para la beca SEED

Los interesados en recibir la beca SEED deberán cumplir con los mismos requerimientos expuestos en los puntos uno, dos, cuatro, siete y ocho de la beca MICRO.

Durante el proceso de selección, NC IDEA organiza presentaciones de negocios con los candidatos (Facebook/NC IDEA)

Los requisitos exclusivos de esta categoría son:

Aspirar a convertirse en una empresa multimillonaria con más de 50 empleados o ser susceptible de inversión en un plazo de tres a cinco años .

o ser susceptible de inversión en . Contar con al menos un miembro fundador que viva en Carolina del Norte (lo ideal es que todos residan en el estado).

(lo ideal es que todos residan en el estado). No haber generado ganancias superiores a US$250 mil en los últimos 12 meses (US$500 mil en el caso de empresas de alimentos y bebidas).

Los finalistas de las becas MICRO y SEED serán notificados de manera privada el 26 de septiembre de 2025.