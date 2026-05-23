SNAP Double Bucks: el programa de alimentos que entrega el doble del crédito de la EBT en Carolina del Norte

El estado de Carolina del Norte mantiene en funcionamiento el programa SNAP Double Bucks, una iniciativa que permite a personas que reciben asistencia alimentaria ampliar el valor de sus compras con créditos adicionales para frutas, verduras y otros alimentos frescos en establecimientos participantes. Estos beneficios se activan al utilizar la tarjeta EBT, aunque los límites y productos elegibles pueden variar según la región y el comercio adherido.

Cómo funciona SNAP Double Bucks con la tarjeta EBT

“En Carolina del Norte, el programa duplica el valor de tus compras de frutas y verduras al usar tu tarjeta EBT”, se anuncia en la página oficial de la organización Double Up Food Bucks. “Con establecimientos participantes en todo el estado, es fácil disfrutar del doble de frutas y verduras en un lugar cercano”, se detalló.

Los usuarios deben presentar su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) en comercios adheridos al programa para la activación. El crédito adicional se aplica únicamente a determinados productos agrícolas y alimentos frescos.

En el condado de Mecklenburg, donde se encuentra la ciudad de Charlotte, el programa permite duplicar compras realizadas con SNAP hasta un límite de US$50 por visita. Si una persona utiliza US$40 de su saldo, obtiene otros US$40 para compras autorizadas.

Por su parte, en el oeste de Carolina del Norte, la iniciativa funciona mediante la red MountainWise. En esa zona, los beneficios pueden usarse en tiendas, mercados de agricultores y food hubs participantes. En comercios adheridos, los Double Up Food Bucks pueden aplicarse a frutas y verduras frescas, congeladas o enlatadas.

El programa iguala cada dólar gastado con un crédito adicional para comprar productos agrícolas locales

Qué productos pueden comprarse con Double Bucks

El dinero original del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede utilizarse para adquirir distintos alimentos autorizados, como:

Carnes

Cereales

Panificados

Lácteos

Semillas para cultivo

En cambio, el crédito adicional otorgado por Double Bucks tiene un uso limitado. Los fondos duplicados están destinados a:

Frutas

Verduras

Plantas o semillas que produzcan alimentos

En mercados de agricultores, los productos suelen provenir de cultivos locales del estado. La normativa del programa no habilita la compra de bebidas alcohólicas, tabaco, vitaminas ni comidas calientes preparadas para consumo inmediato.

El beneficio solo se otorga mediante la tarjeta EBT

Cómo usar el programa en mercados de agricultores

Para activar los beneficios en mercados de agricultores, el interesado debe seguir una serie de pasos:

El procedimiento comienza en el puesto de información o en la oficina de administración del predio .

. Allí, el usuario indica cuánto dinero desea utilizar de su saldo EBT .

. Después de pasar la tarjeta, el personal entrega fichas o tokens equivalentes al monto solicitado y suma otra cantidad igual bajo el sistema Double Bucks (hasta el límite permitido).

Para encontrar ubicaciones participantes, los interesados pueden consultar los sitios web de Double Up Food Bucks MountainWise para el oeste del estado. Para el área de Charlotte, la información estará disponible en Charlotte-Mecklenburg Food Policy Council.

Quiénes pueden acceder al beneficio en Carolina del Norte

La participación en SNAP Double Bucks está disponible para cualquier persona que ya reciba beneficios del programa SNAP y tenga una tarjeta EBT activa. No se exige una inscripción adicional para acceder al sistema. En la mayoría de los casos, el beneficiario únicamente debe presentarse en un establecimiento participante y utilizar el crédito.

El programa federal deposita los beneficios mensualmente en la tarjeta EBT, que se puede utilizar en cualquier establecimiento minorista autorizado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), lo que incluye a la mayoría de los supermercados y muchos mercados de agricultores.

Quienes todavía no reciben beneficios de SNAP deben completar primero el proceso estatal de solicitud en Carolina del Norte. La evaluación contempla ingresos del hogar, cantidad de integrantes y situación financiera.

También se requiere residencia en el estado, documentación de identificación y un número de Seguro Social o comprobante de trámite en curso.