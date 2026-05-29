Es venezolano con asilo pendiente, fue detenido por el ICE y piden US$60.000 para liberarlo en NC

Richard Gabriel Heath Vivas, ciudadano venezolano de 34 años, permanece detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos luego de haber asistido a una cita programada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Charlotte, Carolina del Norte. El hombre fue arrestado el 26 de marzo durante una revisión anual relacionada con su situación migratoria.

Piden fianza de US$60.000 para liberar a venezolano detenido por ICE

Según relató su esposa, Ariana Yanez, a News Latinos TV, Heath Vivas contaba con permiso de trabajo vigente, licencia de conducir activa y un proceso de asilo pendiente.

El venezolano que se describe como ciclista y creador de contenidos en las redes sociales llegó a EE.UU. en 2021 y logró establecerse en la ciudad de Charlotte.

El venezolano detenido por ICE es ciclista y creador de contenidos Facebook Richard Heath

“Richard nunca tuvo antecedentes criminales. Siempre trabajó honestamente, pagó impuestos y ha luchado cada día por salir adelante junto a nuestra familia", indicó Yanez en una campaña de GoFundMe donde intenta recaudar fondos para su liberación.

El hombre de 34 años fue arrestado por el ICE el 26 de marzo y trasladado al Centro de Procesamiento de Folkston en Georgia.

El 7 de mayo, tras varias semanas bajo custodia y después de una audiencia, un juez de inmigración autorizó la posibilidad de liberación mediante una fianza de US$60.000.

“Una cantidad que para nosotros es imposible reunir solos. Nuestro mayor deseo es poder traerlo de regreso a casa mientras continúa su proceso legal en libertad y junto a su familia”, dijo la esposa del migrante.

La familia del migrante detenido por el ICE busca que la fianza sea más accesible

Yanez informó a través de la campaña de recaudación que buscan obtener recursos para cubrir la fianza mientras continúan las gestiones judiciales. Hasta el momento lleva recaudado US$4866 de un objetivo inicial de US$5500.

La familia le indicó a News Latinos TV que presentará una apelación para intentar reducir el valor fijado por el tribunal migratorio. Mientras tanto, el detenido continúa bajo custodia del ICE en el centro de procesamiento en Georgia.

El inmigrante latino se encuentra detenido en el Folkston D Ray ICE Processing Center ICE.gov

Qué es el habeas corpus y cómo influyó en el caso del migrante

La posibilidad de acceder a una fianza surgió luego de la presentación de un recurso de habeas corpus, un mecanismo judicial utilizado para cuestionar la legalidad de una detención. Este procedimiento obliga a las autoridades a justificar ante un juez las razones por las cuales una persona permanece privada de libertad.

Si el tribunal considera que existen fundamentos para revisar el caso, puede ordenar medidas alternativas como la fijación de una fianza. En el caso de Heath Vivas, su libertad quedó condicionada al pago de los US$60.000.

Son migrantes, fueron a sacar su licencia de conducir y el ICE los esperaba para detenerlos

El habeas corpus puede ser utilizado por inmigrantes que consideran irregular su detención o que permanecen retenidos durante períodos prolongados sin resolución definitiva. Especialistas en inmigración señalaron que este tipo de acciones judiciales suele requerir representación legal y costos elevados, debido a la complejidad de los procesos en cortes federales y de apelación.

“Es solo para liberar a una persona que está en prisión indebidamente. Esto no es un recurso para pedir un alivio migratorio o una residencia. Cuesta más o menos lo mismo que toda una defensa ante un juez de inmigración; puede llegar hasta los US$10.000″, explicó el abogado de inmigración Ezequiel Hernández a Univision.