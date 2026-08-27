Es maestra, tiene green card y fue detenida por el ICE en Charlotte: un juez ordenó liberarla bajo fianza

Una residente permanente de Estados Unidos que tiene green card desde 2013 fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita en Charlotte, Carolina del Norte. Venkata Vasamsetty, que vive en el país desde 1999 y trabaja como maestra sustituta, permaneció más de dos semanas bajo custodia hasta que un juez autorizó su liberación bajo una fianza de 7500 dólares.

Qué pasó con la mujer que tenía green card y fue detenida por ICE

Vasamsetty acudió a una cita programada con el ICE en Charlotte acompañada por su hija, Teja Vasamsetty. Según el relato familiar citado por ABC11, fue llevada a otra habitación durante el encuentro y luego quedó bajo custodia.

“Esto no deja de repetirse en mi cabeza: esto solo va a durar 30 segundos. La llevaron a una habitación, después le pusieron las esposas y ella gritó”, relató su hija.

La familia sostuvo que esperaba un control migratorio de rutina y que la detención los tomó por sorpresa.

Por qué ICE detuvo a una residente permanente

La mujer llegó a Estados Unidos desde India y construyó su vida en Cary, Carolina del Norte. Trabaja como maestra sustituta del sistema de escuelas públicas del condado de Wake, donde continúa registrada como empleada activa.

El conflicto migratorio se centra en los períodos que Vasamsetty pasó fuera de Estados Unidos. El DHS sostiene que sus estadías prolongadas en India podrían demostrar que abandonó su residencia permanente, mientras que la defensa asegura que viajó principalmente para cuidar a sus padres.

Un juez de inmigración dio por terminado en mayo de 2026 un procedimiento de expulsión anterior contra Vasamsetty. En una declaración a ABC11, el DHS reconoció que Vasamsetty había obtenido una green card, pero alegó que posteriormente abandonó su estatus al incumplir las condiciones de residencia.

El organismo agregó que la mujer tendrá derecho al debido proceso mientras avance el procedimiento migratorio.

Venkata Vasamsetty junto a sus dos hijas Redes sociales Teja Vasamsetty

Qué dijo la familia sobre la detención de ICE

Vasamsetty tiene diabetes y, según su familia, su estado de salud se deterioró mientras permanecía detenida. “Está empeorando y, durante las últimas dos semanas, mi lema fue simplemente: necesito que salga con vida”, afirmó Teja Vasamsetty.

La hija también describió a su madre como una docente y abuela que había construido su vida en Carolina del Norte. “Es abuela, es maestra de educación especial, siguió todas las reglas durante toda su vida, no es una criminal”, afirmó.

Qué dijo un abogado sobre la mujer detenida por el ICE

El abogado de inmigración Trey DeBrine, de Sivaraman Immigration Law, explicó a ABC11 que una detención de este tipo es poco habitual en una persona con residencia permanente.

Según el especialista, en este tipo de casos lo habitual es que la persona reciba una notificación para comparecer. Vasamsetty, en cambio, fue detenida durante el control migratorio que ya tenía programado.

El ICE la detuvo en Charlotte de manera inesperada (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) Yuki Iwamura - FR171758 AP

Qué decidió el juez sobre la liberación de la residente

El 25 de agosto, un juez de inmigración de Georgia ordenó la liberación bajo una fianza de US$7500. Durante la audiencia, el DHS sostuvo que podía existir riesgo de fuga, aunque reconoció que la mujer no representa un peligro para la comunidad.

La defensa argumentó que cuenta con fuertes vínculos con Estados Unidos, entre ellos su esposo, sus dos hijas ciudadanas estadounidenses, sus nietos, su vivienda, sus declaraciones de impuestos y su empleo.

La decisión permite que Vasamsetty salga del centro de detención una vez que se pague la fianza, mientras continúa el procedimiento migratorio. La resolución no determina si conserva su residencia permanente ni resuelve el proceso de expulsión.