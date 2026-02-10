La razón por la que aplican multas de hasta US$2000 después de las nevadas en Carolina del Norte

El Departamento de Policía de Greensboro, en Carolina del Norte, pidió a los conductores limpiar completamente sus vehículos después de las recientes nevadas, ya que el hielo y la nieve acumulados pueden representar un riesgo grave en carretera y derivar en multas de hasta 2000 dólares.

Por qué pueden multar con 2000 dólares en Carolina del Norte durante las nevadas

Las autoridades advirtieron que no retirar el hielo o la nieve del techo, cofre, parabrisas o ventanas del automóvil puede provocar que estos restos salgan disparados a gran velocidad, dañen otros vehículos o ocasionen accidentes, de acuerdo con Univision.

No quitar bien la nieve o el hielo del auto en Carolina del Norte puede significar una multa (Unsplash)

“Por favor, hay que ser responsable y retirar cualquier resto de hielo del vehículo antes de salir a la carretera. Cuando no se hace, se convierte en un peligro innecesario para los demás”, señaló el Departamento de Policía de Greensboro.

Si un conductor es acusado de no asegurarse de que su vehículo esté libre de nieve o hielo y esto provoca daños materiales o lesiones, puede enfrentar multas de hasta 2000 dólares.

Aunque la infracción suele clasificarse como cargo menor, puede generar consecuencias adicionales, como:

Puntos negativos en la licencia

Aumento en el costo del seguro vehicular

Qué dice la ley de tránsito de Carolina del Norte sobre el hielo

Aunque la legislación estatal no menciona de forma explícita la nieve o el hielo, el Código General de Carolina del Norte, en la sección 20-116, establece que ningún vehículo puede circular si no está construido y cargado de forma que evite que cualquier parte de su carga caiga, se desprenda o se derrame.

El no retirar el hielo o la nieve de los autos puede poder en riesgo a otros conductores (Unsplash)

Las autoridades interpretan esta disposición de manera amplia, por lo que no solo aplica a cargas tradicionales, sino también a elementos como nieve o hielo acumulados, aun cuando no hayan sido colocados de forma intencional por el conductor.

En consecuencia, si el hielo o la nieve se desprenden mientras se conduce y causan daños o ponen en riesgo a otras personas, el propietario del vehículo puede ser considerado responsable.

Entra en vigor nueva norma de tránsito sobre el booting

Desde diciembre de 2025, entró en vigor una nueva normativa estatal que prohíbe el booting, es decir, la inmovilización de vehículos comerciales y tractocamiones, además de endurecer sanciones por accidentes graves y reforzar la protección a conductores.

La nieve o el hielo pueden provocar accidentes en carreteras si no se retiran del vehículo (Unsplash)

De acuerdo con WBTV, durante años se permitió que compañías de grúas colocaran dispositivos inmovilizadores a camiones comerciales sin respaldo legal, por lo que ahora se añadió una sección específica a esta práctica con dos puntos clave: a prohibición de inmovilizar vehículos comerciales y la obligación de devolver la carga bajo ciertas condiciones.

Bajo la sección § 20-219.3 A, la norma prohíbe el uso de cualquier dispositivo —como un “boot” u otro inmovilizador — para ejercer control de estacionamiento en vehículos comerciales. Su violación es considerada una falta de Clase 2.

— para ejercer control de estacionamiento en vehículos comerciales. Su violación es considerada una falta de Clase 2. Complementariamente, la sección § 20-219.15 exige que, en caso de remolque no consensuado, la empresa remolcadora devuelva la carga comercial al dueño o a un designado.