Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Carolina del Norte
Obtener el permiso de conductor en la entidad requiere de presentar documentación específica y aprobar exámenes de conocimientos, visión y práctica
- 4 minutos de lectura'
En Carolina del Norte, maniobrar un vehículo sin el permiso correspondiente representa una falta grave. Por lo anterior, las autoridades estatales otorgan licencias de conducir a ciertos inmigrantes. Este es el precio de sacar el documento, los requisitos y detalles del trámite.
¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Carolina del Norte?
La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (DMV, por sus siglas en inglés) se encarga de expedir las licencias y permisos regulares, comerciales y provisionales. El documento que recibe una persona y la tarifa asociada a ella dependen del tipo de unidad que vaya a conducir.
Estos son los precios de las licencias e identificaciones:
- Licencias regulares Clase A, B y C: US$6,50 por año.
- Tarjeta de identificación estándar para no operadores (menores de 17 años): US$16,75.
- Permiso de aprendizaje o licencia provisional limitada: US$25,50
- Licencia comercial clase A, B y C: US$25,50 por año.
Carolina del Norte: así se obtiene una licencia de conducir como inmigrante
La agencia estatal advierte que conducir en Carolina del Norte es un privilegio y una responsabilidad. Sin el permiso, es ilegal:
- Conducir un vehículo motorizado por calles y carreteras.
- Sentarse en el asiento del conductor de un automóvil mientras el motor está en marcha.
- Maniobrar un vehículo motorizado mientras otro lo empuja o remolca.
Para obtener una licencia de conducir por primera vez, el solicitante debe tener al menos 18 años y acudir en persona a una oficina para completar las pruebas de conocimientos, reconocimiento de señales de tráfico, visión y conducción requeridas.
A la cita también debe llevar:
- Un documento (con nombre completo) que acredite la identidad y la fecha de nacimiento.
- La tarjeta del Seguro Social o un documento que demuestre que tiene un número de la Seguridad Social.
- Un documento que verifique la dirección física en Carolina del Norte (se requieren dos para obtener una identificación Real ID).
- Para los migrantes (aquellos que no nacieron en EE.UU.), un documento (con nombre completo) que acredite la presencia legal o estatus migratorio.
- Un documento impreso (no se aceptarán imágenes en un dispositivo móvil) que acredite la cobertura de un seguro de responsabilidad civil de un proveedor autorizado para operar en la entidad.
Todas las oficinas de expedición de licencias de conducir atienden a clientes sin cita previa desde la apertura hasta el cierre, o hasta que se alcance la capacidad máxima.
Para ayudar a prevenir el robo de identidad y el fraude, la DMV emite los documentos oficiales desde una ubicación central y los envía por correo postal a los residentes en un sobre sin marcar.
Los conductores reciben un Certificado de Conducir Temporal de 60 días, y la licencia, permiso o tarjeta de identificación debe llegar por correo dentro de 20 días hábiles.
Los documentos aceptables para los conductores migrantes
La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte acepta estos documentos como prueba de que las personas no nacidas en Estados Unidos están legalmente autorizadas a permanecer en el país:
- Informe consular de nacimiento en el extranjero (Formulario FS-240, Formulario DS-1350 o Formulario FS-545).
- Tarjeta de residente permanente válida y vigente (green card).
- Documento de autorización de empleo vigente.
- Pasaporte extranjero válido y vigente: debe ir acompañado de una visa estadounidense válida y vigente, junto con el Formulario I-94 de registro de entrada/salida.
- Certificado de Naturalización.
- Certificado de ciudadanía.
- Sello temporal I-551 en el formulario I-94 o en el pasaporte.
- Permiso de reingreso I-327: debe ir acompañado de la documentación de inmigración pertinente.
- Registro de llegada/salida I-94.
- Documento de viaje para refugiados I.
- Notificación de recibo y/o aprobación de la acción I-797.
Otras noticias de Licencia de conducir
¿Verifican el estatus? Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Texas
Licencia de conducir. La práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1,7 millones
Identificación digital. Buenas noticias en Illinois: el cambio de iPhone que impacta en las licencias y el ID desde este 19 de noviembre
- 1
El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
- 2
Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
- 3
Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach
- 4
A cuánto cotizó el dólar este jueves 20 de noviembre