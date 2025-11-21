Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, maniobrar un vehículo sin el permiso correspondiente representa una falta grave. Por lo anterior, las autoridades estatales otorgan licencias de conducir a ciertos inmigrantes. Este es el precio de sacar el documento, los requisitos y detalles del trámite.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Carolina del Norte?

La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (DMV, por sus siglas en inglés) se encarga de expedir las licencias y permisos regulares, comerciales y provisionales. El documento que recibe una persona y la tarifa asociada a ella dependen del tipo de unidad que vaya a conducir.

La licencia de conducir en Carolina del Norte solo se otorga a migrantes con estatus legal North Carolina DMV

Estos son los precios de las licencias e identificaciones:

Licencias regulares Clase A, B y C : US$6,50 por año.

: US$6,50 por año. Tarjeta de identificación estándar para no operadores (menores de 17 años): US$16,75.

para no operadores (menores de 17 años): US$16,75. Permiso de aprendizaje o licencia provisional limitada: US$25,50

Licencia comercial clase A, B y C: US$25,50 por año.

Carolina del Norte: así se obtiene una licencia de conducir como inmigrante

La agencia estatal advierte que conducir en Carolina del Norte es un privilegio y una responsabilidad. Sin el permiso, es ilegal:

Conducir un vehículo motorizado por calles y carreteras.

Sentarse en el asiento del conductor de un automóvil mientras el motor está en marcha.

Maniobrar un vehículo motorizado mientras otro lo empuja o remolca.

Para obtener una licencia de conducir por primera vez, el solicitante debe tener al menos 18 años y acudir en persona a una oficina para completar las pruebas de conocimientos, reconocimiento de señales de tráfico, visión y conducción requeridas.

Para obtener una licencia por primera vez tendrá que acudir en persona a una oficina de la DMV Facebook North Carolina Department of Transportation

A la cita también debe llevar:

Un documento (con nombre completo) que acredite la identidad y la fecha de nacimiento.

(con nombre completo) que acredite la identidad y la fecha de nacimiento. La tarjeta del Seguro Social o un documento que demuestre que tiene un número de la Seguridad Social.

o un documento que demuestre que tiene un número de la Seguridad Social. Un documento que verifique la dirección física en Carolina del Norte (se requieren dos para obtener una identificación Real ID).

(se requieren dos para obtener una identificación Real ID). Para los migrantes (aquellos que no nacieron en EE.UU.), un documento (con nombre completo) que acredite la presencia legal o estatus migratorio .

(aquellos que no nacieron en EE.UU.), un documento (con nombre completo) que acredite la . Un documento impreso (no se aceptarán imágenes en un dispositivo móvil) que acredite la cobertura de un seguro de responsabilidad civil de un proveedor autorizado para operar en la entidad.

Todas las oficinas de expedición de licencias de conducir atienden a clientes sin cita previa desde la apertura hasta el cierre, o hasta que se alcance la capacidad máxima.

Para ayudar a prevenir el robo de identidad y el fraude, la DMV emite los documentos oficiales desde una ubicación central y los envía por correo postal a los residentes en un sobre sin marcar.

Los conductores reciben un Certificado de Conducir Temporal de 60 días, y la licencia, permiso o tarjeta de identificación debe llegar por correo dentro de 20 días hábiles.

Además de pagar el precio de la licencia, se requiere de aprobar exámenes para obtener el documento Freepik

Los documentos aceptables para los conductores migrantes

La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte acepta estos documentos como prueba de que las personas no nacidas en Estados Unidos están legalmente autorizadas a permanecer en el país: