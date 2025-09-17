Se filmó en Carolina del Norte: la millonaria subvención que MrBeast recibió de Josh Stein para sus Beast Games

La segunda temporada del reality show Beast Games, que se transmite en exclusiva a través de Amazon Prime Video, recibió una subvención de US$15 millones por parte del gobierno de Carolina del Norte para que se filme en el estado.

Gobernador de Carolina del Norte respalda los Beast Games

Josh Stein, gobernador del estado, anunció que se otorgarán US$15 millones del fondo de subvenciones para cine y televisión a fin de apoyar la producción del programa de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast.

"Beast Games" es uno de los programas más vistos de Amazon Prime (Instagram @mrbeast)

Según The New York Times, el monto representa casi la mitad de las ayudas anuales que Carolina del Norte destina al sector y es seis veces mayor a lo que Nevada otorgó para la primera temporada.

El Departamento de Comercio estatal detalló que la filmación se realizó en los condados de Pitt y New Hanover, y concluyó oficialmente en julio pasado.

MrBeast creció en Pitt y el reality, inspirado en sus videos de YouTube, pone a los participantes a cumplir pruebas extremas por un premio de US$5 millones. La producción se convirtió en el reality más visto de Amazon Prime Video con 50 millones de espectadores únicos.

Qué otras series se filman en Carolina del Norte

El gobernador Stein afirmó que el estado cuenta con una industria audiovisual en crecimiento y que las subvenciones impulsan la economía local al beneficiar a pequeñas empresas y proveedores.

En Carolina del Norte se filmará la segunda temporada de los "Beast Games" (governor.nc.gov)

Para este año, se destinarán fondos a tres series de televisión y cuatro largometrajes independientes, con una inversión estimada en US$131,6 millones que generará 3800 empleos.

Entre las últimas filmaciones rodadas en Carolina del Norte, con apoyo de las subvenciones se incluyen:

Series de televisión/ streaming

El RJ Decker Pilot fue aprobado para un premio de hasta 2,8 millones de dólares y el rodaje se llevó a cabo en el área metropolitana de Wilmington

fue aprobado para un premio de hasta 2,8 millones de dólares y el rodaje se llevó a cabo en el área metropolitana de Wilmington La segunda temporada de Beast Games se filmó en los condados de Pitt y New Hanover y sus alrededores, con una subvención aprobada de hasta 15 millones de dólares

se filmó en los condados de Pitt y New Hanover y sus alrededores, con una subvención aprobada de hasta 15 millones de dólares La temporada 23 de Top Chef ha recibido la aprobación para un reembolso de subvención de hasta 2,5 millones de dólares y se filmará en la región de Charlotte

Largometrajes

Drivers Ed , cuya fotografía principal ya concluyó, se filmó en locaciones de los condados de New Hanover, Pender y Orange con una subvención aprobada de hasta 1,835 millones de dólares

, cuya fotografía principal ya concluyó, se filmó en locaciones de los condados de New Hanover, Pender y Orange con una subvención aprobada de hasta 1,835 millones de dólares Bad Counselors recibió una subvención de hasta 2,03 millones de dólares y el rodaje se llevó a cabo en los condados de Cabarrus y Mecklenburg

recibió una subvención de hasta 2,03 millones de dólares y el rodaje se llevó a cabo en los condados de Cabarrus y Mecklenburg The Bard está finalizando su rodaje en el área de Piedmont Triad y ha sido aprobado para un premio de hasta 4,6 millones de dólares

está finalizando su rodaje en el área de Piedmont Triad y ha sido aprobado para un premio de hasta 4,6 millones de dólares May and the Woodsman ha sido aprobado para una subvención de hasta 412.500 dólares y utilizará ubicaciones en las Zonas de Prosperidad del Noroeste y Piedmont Triad

Programas y películas premiadas filmadas en Carolina del Norte

Lee Lilley, secretario de Comercio del estado, indicó en el mismo comunicado que las películas y series filmadas en Carolina del Norte han ganado reconocimiento y premios, y varias se pueden ver en diferentes plataformas de streaming, como:

Gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein en conferencia de prensa (governor.nc.gov)