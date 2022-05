CBS cancela el final de temporada de la serie FBI por el tiroteo en Texas

La cadena de televisión CBS tomó una drástica decisión con el episodio final de la cuarta temporada de su serie FBI, luego del tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en Estados Unidos. Esta tragedia orilló a los directivos a cancelar el capítulo final porque tenía similitudes con lo ocurrido en este centro educativo, donde 19 niños y dos adultos perdieron la vida. Aún no se sabe si se trata de una cancelación definitiva o el estreno solo se pospondrá.

La trama de la serie FBI se centra en contar historias que vive la oficina de Nueva York del Buró Federal, tanto de los obstáculos y vivencias de sus agentes, como de los terribles casos a los que se enfrentan en el día a día. Precisamente el final de temporada, que estaba previsto para este 24 de mayo, tocaba temas sensibles que estaban relacionados con lo ocurrido en la escuela primaria Robb, en Uvalde.

La serie FBI relata los crímenes diarios que se viven en Nueva York

El episodio titulado Prodigal Son no se lanzó al aire porque la historia narraba un tiroteo en una escuela. Al parecer, la sinopsis apunta que los agentes del FBI investigan un robo mortal protagonizado por asesinos fuertemente armados. Tras las investigaciones, descubren que uno de los delincuentes es un compañero de clase del hijo de Jubal Valentine (Sisto), Tyler Valentine (Caleb Reese Paul).

En ese sentido, consideraron que lanzarlo al público en medio del luto que se vive por el asesinato de las 21 víctimas en Texas sería una falta de respeto para los fallecidos y sus familias. Por ello, la cadena optó por emitir el episodio 12 de la cuarta temporada, que ya había sido estrenado en febrero, mientras deciden lo que ocurrirá con ese capítulo final.

Una niña llora luego del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas (Photo by allison dinner / AFP) ALLISON DINNER - AFP

Los finales de las series spin-off FBI: Most Wanted y FBI Internacional se estrenarán según lo planeado, pero la serie principal no la tuvo fácil. Y es que en realidad no es la primera vez que CBS toma este tipo de decisiones frente a una tragedia relacionada con su contenido, pues en series como Buffy the Vampire Slayer y Castle enfrentaron algunas situaciones similares en las que también pospusieron o cancelaron algunos capítulos por sucesos en la vida real.

Tiroteo en Uvalde, Texas, deja 21 muertos

Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego contra los alumnos y profesores de la escuela primaria Robb ubicada en Uvalde, Texas, en la que estudiaban principalmente niños latinos. El resultado de este ataque armado fue de 18 niños y tres adultos fallecidos, aunque la cifra podría aumentar, ya que varias personas heridas fueron trasladadas al hospital de Uvalde luego de haber recibido impactos de arma de fuego.

El agresor entró al aula de los alumnos de cuarto grado y “disparó a todo el que se interpuso en su camino”, según informó hoy el teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, al programa Today de la cadena NBC.

En respuesta, la policía y otras personas rompieron las ventanas de la escuela para permitir que los estudiantes y el personal pudieran escapar. Fue en ese mismo sitio donde los uniformados lograron abatir a Salvador Ramos.