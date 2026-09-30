Cerraron la montaña rusa X2 del parque Six Flags de California tras denuncias por lesiones cerebrales

Era considerada una montaña rusa emblemática en California y había operado con algunas interrupciones por casi dos décadas. Se trata de la X2, ubicada en el conocido parque de atracciones Six Flags Magic Mountain.

Esta semana, sin embargo, sus controladores anunciaron que cerrará de manera permanente después de que cientos de usuarios alegaran haber sufrido lesiones cerebrales. Son decenas de personas las que han reportado graves consecuencias en su salud luego de subirse a la montaña de más de mil metros, que permanecía cerrada desde el 12 de julio.

“Es imperdonable que no se haya hecho más”, dijo Gary Dordick, abogado que representa a algunas de las víctimas. “Magic Mountain sabía que se habían producido esas lesiones y muertes, y aun así mantuvieron la atracción abierta”, agregó al respecto.

En un momento del recorrido, los usuarios caían prácticamente en picada Facebook Six Flags Magic Mountain

Six Flags Magic Mountain declaró que la atracción había superado distintas pruebas de seguridad, pero decidió retirarla por considerar que era “lo correcto”. Pero, ¿cómo es esta montaña rusa y qué se sabe de las denuncias que enfrenta?

122 kilómetros por hora y giros de 360°

Promocionada como un rito de iniciación para “los amantes de las emociones extremas”, la atracción tiene una longitud total de 1.100 metros, de acuerdo al propio sitio web de Six Flags Magic Mountain. La X2, que ha sido utilizada por más de 16 millones de personas desde 2008, alcanza una velocidad máxima de 122 km/h.

Una de sus capacidades más llamativas es que sus asientos giran en 360 grados, “por lo que tu cuerpo va dando vueltas durante todo el recorrido”, según la compañía. Además, tiene dos “raven turns” o medios giros verticales que, una vez se cumple la mitad del recorrido, se transforman en caídas prácticamente en picada.

La montaña rusa debutó en el parque en 2002 como la primera atracción de “cuarta dimensión” de este tipo en el mundo, de acuerdo a la agencia de noticias AP. Reabrió en 2008 con nuevos trenes y efectos especiales.

Desde ahí, atrajo a aficionados de todo el mundo. Algunos de sus usuarios han participado de foros de la red social Reddit compartiendo las “reglas no escritas” de la montaña rusa para evitar lesiones. Una imagen muestra el punto de acceso al X2. Varios usuarios se ven en posición recostada en las sillas de la montaña rusa.

De acuerdo con la agencia AP, muchos han reportado que el último “raven turn” es la parte más extrema del recorrido y aseguran haber sufrido fuertes dolores de cabeza y sensaciones similares a las de una conmoción cerebral cuando no sujetaron correctamente la cabeza.

“Esos movimientos bruscos hacen que la cabeza golpee contra el reposacabezas y eso está provocando daño cerebral, está causando hemorragias dentro del cráneo”, afirmó el abogado Dordick.

Muertes y heridos

Los controladores del X2 han enfrentado procesos judiciales por años. El más grave es la demanda por homicidio culposo que presentó la familia de un joven de 22 años, quien falleció tras subirse a la montaña rusa.

Christopher Hawley murió en 2022 tras sufrir lesiones arriba de la X2. De acuerdo a CNN, uno de los medios que reveló el escándalo en torno a la atracción, los neurocirujanos que trataron a Hawley afirmaron que sus lesiones eran comparables por las sufridas con el “síndrome del bebé sacudido”.

Los forenses determinaron que su muerte fue causada por un traumatismo craneoencefálico contundente a consecuencia de “un accidente en una atracción del parque”. Su familia llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa que controla el parque temático en agosto.

Dijeron sentirse “aliviados” al saber que Six Flags finalmente cerrará la atracción, pero advirtieron que “esto no cambia el hecho de que Christopher Hawley perdió la vida a causa de una montaña rusa peligrosa a la que se permitió operar durante casi dos décadas”, declaró a la BBC el abogado Brent Wisner, del bufete Wisner Baum LLP.

La empresa llegó a un acuerdo con la familia del joven fallecido Facebook Six Flags Over Texas

Pero ese no era el primer caso. Ya en 2010, Hilda Farias, una madre soltera de 28 años, murió después de subirse a X2. De acuerdo con CNN, “los expertos médicos sospecharon en ese momento que su muerte fue causada por una anomalía cerebral que se rompió debido a la intensidad de la atracción”. Su familia también habría llegado a un acuerdo judicial por su caso.

Medios locales afirman que en 2025 otro joven -cuyo nombre no se ha hecho público- habría muerto en condiciones similares tras subirse a la montaña rusa. Ahora, otras tres demandas se han presentado en contra del parque temático y S&S Worldwide, el fabricante de los carros de la montaña rusa X2.

El abogado Dordick afirmó que más de 100 personas que sufrieron lesiones cerebrales tras subirse a la montaña rusa en los últimos dos años han contratado los servicios de su firma.

“Nunca debí haber resultado lesionada”

La familia de Pamela Guillén es una de las demandantes. Según AP, la acción judicial detalla que la mujer de 39 años visitó el parque en julio para celebrar el decimosexto cumpleaños de su hija y decidieron subirse a la montaña rusa X2.

Cuando la atracción se detuvo, su hija la vio “sentada con la mirada perdida y la boca abierta”, confundida e incapaz de bajarse. Al bajarse, la mujer que gozaba de buena salud, se desplomó y fue trasladada a un servicio de urgencia donde se la sometió a cirugía cerebral.

Si bien logró salir del hospital, relató que tuvo que aprender a hablar y caminar de nuevo y que aún padece fuertes dolores de cabeza y confusión mental.

El parque se negó a cerrar la atracción por años X/@JerseyDigs

“Me alivia que X2 cierre definitivamente”, declaró a CNN el martes. “Nunca debí haber resultado lesionada, y tampoco las demás personas que lo fueron. (…) También espero que Six Flags implemente mejores medidas de seguridad e inspección en todos sus parques y atracciones”.

Naomi Greer Wilkinson, de 25 años, tuvo una suerte similar. Al bajar de la X2 también cayó al suelo inconsciente. Se le diagnosticó luego una hemorragia cerebral masiva que requirió cirugía cerebral de urgencia.

Actualmente, permanece en estado vegetativo en el hospital, incapaz de hablar o moverse y conectada a un respirador. Por su parte, la familia de Michael Wilk también ha presentado una demanda.

El abogado visitó el parque con su hija y sus nietos en febrero, de acuerdo con AP. Pese a que no buscó atención médica inmediata, el hombre vio su función cognitiva deteriorarse gravemente.

Un examen posterior arrojó una hemorragia e inflamación masivas dentro del cráneo, las que requirieron cirugía para descomprimir la presión. La demanda detalla que el hombre continúa sufriendo fuertes dolores de cabeza, confusión, mareos, pérdida de memoria y cambios de personalidad y que ya no puede ejercer la abogacía.