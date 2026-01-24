Six Flags Great Adventure ya tiene fecha de apertura en Nueva Jersey: el precio de los boletos

El Six Flags Great Adventure, ubicado en Jackson, Nueva Jersey, confirmó que abrirá la temporada 2026 en menos de dos meses. El parque dispondrá de distintas opciones de pases de temporada para acceder al complejo de diversiones, el parque acuático y el safari, con valores que comienzan desde 79 dólares.

¿Cuándo abre Six Flags Great Adventure?

La fecha de apertura quedó fijada para el 28 de marzo de 2026. El parque comunicó en Facebook que ese día marcará el inicio formal de la temporada, con “todas las atracciones” habilitadas.

Six Flags Great Adventure está ubicado en 1 Six Flags Blvd, Jackson, Nueva Jersey, dentro de un complejo que integra el parque de diversiones principal, el safari Wild Safari y el parque acuático Hurricane Harbor New Jersey.

¿Cuánto cuestan los pases de temporada 2026?

El parque ya publicó los valores oficiales de los pases anuales, con dos modalidades principales y beneficios diferenciados.

Gold Pass 2026 : cuesta US$79 en la página web (su precio en puerta es de US$115). Incluye acceso ilimitado a Six Flags Great Adventure, Hurricane Harbor New Jersey y Wild Safari durante toda la temporada 2026. El estacionamiento general es gratuito y ofrece descuentos dentro del parque.

: cuesta US$79 en la página web (su precio en puerta es de US$115). Incluye acceso ilimitado a Six Flags Great Adventure, Hurricane Harbor New Jersey y Wild Safari durante toda la temporada 2026. El estacionamiento general es gratuito y ofrece descuentos dentro del parque. Prestige Pass 2026: su valor en línea es de US$155 ( el precio en puerta es de US$200). Suma todos los beneficios del Gold Pass e incorpora acceso a más de 40 parques Six Flags, estacionamiento preferencial y entradas gratuitas para acompañantes en fechas seleccionadas.

El parque aclara que ambas opciones están sujetas a impuestos y cargos adicionales.

Las atracciones más destacadas del parque

Entre las atracciones más emblemáticas que figuran en su sitio web de Six Flags Great Adventure se encuentran cinco montañas rusas:

El Toro : tiene una caída inicial de 176 pies (53,6 metros) y velocidades de hasta 70 millas por hora (113 km/h) , identificada como una de las más intensas del parque.

: tiene una caída inicial de y velocidades de hasta , identificada como una de las más intensas del parque. Nitro : cuenta con una primera subida de 233 pies (71 metros) y picos de velocidad de 80 millas por hora (129 km/h) .

: cuenta con una primera subida de y picos de velocidad de . Jersey Devil Coaster: tiene un riel único con una caída de 87 grados , diseñada para recorridos rápidos y giros cerrados.

tiene un riel único con una caída de , diseñada para recorridos rápidos y giros cerrados. Medusa : es una atracción sin piso con siete inversiones y una altura superior a 140 pies (42,7 metros).

: es una atracción sin piso con siete inversiones y una altura superior a 140 pies (42,7 metros). BATMAN, The Ride: está suspendida y tiene múltiples tramos de alta fuerza gravitacional.

El complejo incluye además al Hurricane Harbor New Jersey, un parque acuático con toboganes de gran altura y piscina de olas. Además, cuenta con la propuesta del Wild Safari, que es un recorrido guiado de entre 30 y 35 minutos a bordo de vehículos abiertos. La experiencia permite observar de cerca más de 1200 animales de seis continentes, entre ellos elefantes, jirafas, rinocerontes, tigres y leones. Durante el trayecto, guías especializados brindan información sobre las especies y explican los programas de conservación, con una modalidad interactiva orientada a todo público.

Las propuestas para niños del Six Flags Great Adventure

El parque cuenta con un conjunto de opciones especialmente orientadas al público infantil, con recorridos suaves, baja altura y dinámica controlada. Estas atracciones se concentran en áreas tematizadas y permiten que los más chicos participen de la experiencia de forma segura. Entre las más relevantes se encuentran: