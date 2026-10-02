Cheque de US$500 en EE.UU.: quiénes lo reciben desde octubre y por qué Texas y Florida concentran más beneficiarios
La devolución alcanza a 950 mil afiliados de la ACA en 30 estados y apunta principalmente a personas sin subsidios con ingresos superiores al 400% del umbral de pobreza
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La administración de Donald Trump comenzó a enviar a fines de septiembre cheques de 500 dólares a determinados afiliados a planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). El cheque de 500 dólares en EE.UU. llegará a unas 950 mil personas de 30 estados, entre los que se encuentran Texas y Florida.
¿Quiénes reciben el cheque de US$500 en EE.UU.?
Un funcionario de la administración explicó a ABC News que los principales destinatarios son personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza que adquirieron cobertura a través del mercado federal de seguros médicos.
El umbral federal de pobreza utilizado como referencia es de US$15.960 anuales para una persona en los 48 estados contiguos y Washington D.C. El grupo alcanzado también incluye a algunos afiliados cuyos ingresos se encuentran entre el 100% y el 400% de ese nivel y que no recibieron subsidios.
Los pagos corresponden a personas a quienes, según la administración, se les cobró de más mediante las denominadas “tarifas de usuario” vinculadas con las plataformas federales de intercambio de seguros de salud.
Los 30 estados alcanzados por los reembolsos de la ACA
Además de Florida y Texas, otros 28 estados están incluidos en la distribución de los cheques. El mismo funcionario señaló a ABC News que estas jurisdicciones no gestionan sus propios mercados de planes de la ACA, sino que utilizan los federales administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). Los otros estados alcanzados son:
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Delaware
- Hawái
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Louisiana
- Michigan
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nuevo Hampshire
- Carolina del Norte
- Dakota del Norte
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Utah
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Los otros 20 estados quedan fuera de la distribución porque administran sus propios sistemas de intercambio de seguros médicos. Por ese motivo, el gobierno federal no supervisa allí la recaudación de estas tarifas de usuario.
¿Por qué Texas y Florida concentran más beneficiarios?
Texas y Florida encabezan los estados donde más personas recibirán el cheque, de acuerdo con los datos de la administración citados por ABC News. Detrás aparecen Wisconsin, Arizona y Oregon, en ese orden.
La fuente no proporcionó en la información citada la cantidad individual de destinatarios correspondiente a cada jurisdicción. Las tarifas de usuario forman parte del financiamiento de los mercados federales.
Para 2026, CMS había establecido una tasa del 2,5% de las primas mensuales para el mercado facilitado por el gobierno federal. Para 2027, el organismo fijó ese porcentaje en 1,9%.
Qué cuestionan los expertos sobre los reembolsos de la ACA
Gerard Anderson, profesor de políticas y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, cuestionó el alcance de los reembolsos.
El especialista sostuvo ante ABC News que el pago “no está dirigido a las personas con más probabilidades de haber resultado perjudicadas por los cambios de política implementados por la administración, incluido el fin de los créditos fiscales”. Las ampliaciones de esos créditos fiscales, vigentes desde 2021, expiraron a finales de 2025 y no habían sido renovadas
Anderson también indicó que el valor de US$500 no está relacionado con la condición médica de cada beneficiario, un factor que puede incidir en el costo de las primas.
¿Cuándo llegan los cheques de US$500?
La administración había anunciado inicialmente que el envío comenzaría en octubre. Cada pago estará acompañado por una carta. En el texto, la administración atribuye los cobros excesivos al gobierno de Joe Biden.
A su vez, en el escrito el gobierno sostiene que los fondos utilizados para los reembolsos corresponden a montos recaudados para financiar el funcionamiento de HealthCare.gov.
El plazo entre el despacho y la recepción del cheque puede variar. Estos pagos son independientes de la propuesta de Trump de entregar un “dividendo” de US$5000 a los adultos estadounidenses si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de mitad de mandato.
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