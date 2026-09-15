Es oficial: Trump confirma un nuevo cheque para un millón de afiliados al sistema de salud en EE.UU.

La administración Donald Trump anunció reembolsos de 500 dólares para casi un millón de afiliados de Obamacare en 30 estados, destinados a personas que no reciben asistencia federal para pagar sus primas. La Casa Blanca sostiene que los consumidores asumieron costos derivados de tarifas cobradas a las aseguradoras que operan en el mercado federal y que los pagos comenzarán en octubre de 2026.

Quiénes recibirán el cheque de US$500 de Obamacare

El programa alcanza a personas inscritas en planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) a través de Health Care, el mercado federal de seguros. Según la Casa Blanca, los beneficiarios son quienes no reciben asistencia para pagar las primas y están incluidos en los 30 estados que utilizan esa plataforma.

La información oficial incluye a:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Delaware

Florida

Hawái

Indiana

Iowa

Kansas

Luisiana

Michigan

Misisipi

Missouri

Montana

Nebraska

Nuevo Hampshire

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregon

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

La agencia AP precisó que el grupo está compuesto por afiliados que no reciben asistencia para sus primas. Además, añadió que la población elegible incluye a personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza y a determinados afiliados situados entre el 100% y el 400% que no reciben subsidios.

Esto significa que no todos los afiliados de Obamacare recibirán el dinero. Los consumidores que reciben ayuda federal para reducir el costo de su cobertura quedan fuera del programa anunciado.

Los reembolsos anunciados por la administración Trump alcanzarán a determinados afiliados de Obamacare en 30 estados que utilizan el mercado federal (AP Foto/Alan Diaz, Archivo) Alan Diaz - AP

Por qué Trump anunció los reembolsos de Obamacare

La Casa Blanca afirma que durante la administración Joe Biden las tarifas de uso cobradas a las aseguradoras para financiar el mercado federal fueron superiores a las necesidades operativas de Health Care. Según el gobierno, esos cobros generaron un excedente que ahora será utilizado para realizar los reembolsos.

El planteo fue cuestionado por especialistas. Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de ACA de KFF, señaló a AP que el dinero podría proceder en parte de tarifas acumuladas durante el primer gobierno de Trump. Según un análisis de KFF citado por AP, aquella administración recaudó alrededor de US$1000 millones más en tarifas de las aseguradoras de lo que gastó en determinadas operaciones del mercado federal.

Por ese motivo, todavía no está establecido que los US$500 correspondan exactamente al monto que cada beneficiario habría pagado de más. AP también informó que no está claro dónde se encuentran actualmente los fondos.

El anuncio llega además después del vencimiento de los créditos fiscales ampliados que ayudaron a reducir las primas de millones de afiliados durante los últimos años. El aumento de los costos llevó a algunas personas a reducir su cobertura o abandonar los mercados de la ACA. Actualmente, alrededor de 19 millones de personas tienen seguros a través de estos mercados.

Donald Trump anunció reembolsos de US$500 para casi un millón de afiliados de Obamacare y aseguró que los primeros pagos comenzarán en octubre Archivo

Cuándo comenzarán a llegar los cheques de US$500

La Casa Blanca informó que los pagos comenzarán en el próximo mes de octubre y que los beneficiarios recibirán un cheque de US$500 por persona. El gobierno todavía no publicó todos los detalles sobre el mecanismo de distribución ni sobre la forma en que cada afiliado será identificado como elegible.

El anuncio se produce pocas semanas antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en un escenario de preocupación por el costo de los seguros médicos. Reuters señaló que el programa fue presentado mientras aumentan las primas de muchos planes y después de la finalización de los subsidios ampliados de la era de la pandemia.