Chris Martin reveló cómo, con un regalo de Navidad, Dakota Johnson cambió algo clave a los shows de Coldplay

Desde octubre, cuando Coldplay anunció su gira Music of the Spheres con una propuesta sostenible, las expectativas eran altas. La banda había decidido tiempo atrás que no darían conciertos hasta conseguir un modelo amigable que redujera el impacto en el medio ambiente: “Somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible”. Pero la innovación también marcó un antes y un después para confirmar que la música sí puede ser un lenguaje universal.

La banda ha sorprendido a sus fanáticos con un show sin precedentes y ellos han respondido agotando decenas de fechas, especialmente en América Latina. La promesa no fue solo reducir en un 50% la huella en el ambiente de cada una de sus fechas y minimizar las emisiones de carbono tanto en sus traslados como en el montaje de su escenario y la venta de mercancía, también están comprometidos con hacer que sus shows sean disfrutados por las personas sordas o con alguna debilidad auditiva, una iniciativa que ha sido celebrada alrededor del mundo y podría abrir paso para que otros músicos adopten su estrategia.

Chris Martin revela que un regalo de Dakota Johnson le dio una gran idea para su gira inclusiva

En una entrevista para CBS Morning, el vocalista Chris Martin reconoció que un regalo de la actriz Dakota Johnson, quien también es su novia, fue fundamental para idear esta estrategia de inclusión: “Mi pareja me dijo: ‘Te compré un regalo de Navidad, un SubPac’”, recordó el cantante. “Ella dijo: ‘Es como lo que usa Finneas (Eilish) en el escenario. Cuando está con Billie [Eilish]’. Y vibra, por lo que es útil para alguien como Finneas escuchar dónde está el bajo”.

Los integrantes de la banda explicaron cómo este obsequio les dio la idea para integrar a todas las personas en su show porque permite que quienes no pueden escuchar, sientan la música y vivan la experiencia a través del chaleco que sincroniza la música con vibraciones. Coldplay ofrece audífonos que amplifican los sonidos para las personas que tienen cierto grado de audición y dos intérpretes con a lo largo del show.

Coldplay ha sorprendido en su gira con conciertos equipados para ser incluir a personas sordas en el disfrute de la experiencia musical

Además Martin ha interpretado el tema “Something Just Like This” usando lengua de señas, un gesto que ha sido celebrado por los asistentes. La iniciativa de inclusión llegó tan lejos que lograron asociarse con la marca SubPac que fabrica estos chalecos y los pusieron a disposición de los fanáticos que tengan un boleto para alguno de los próximos conciertos. La experiencia ya ha sido compartida en clips de TikTok por asistentes de distintos países.

Dakota Johnson y Chris Martin son pareja desde hace cinco años, pero evitan hablar el uno del otro y de su relación cuando son entrevistados, mantienen un perfil bajo, solo los paparazzis y fotógrafos en eventos los han captado juntos porque ninguno suele compartir sobre su vida privada en redes sociales. En octubre fue la primera vez que él se dirigió a ella durante un concierto y lo hizo para dedicarle el popular tema “My Universe” frente a una audiencia emocionada en el Shepherd’s Bush Empire de Londres.