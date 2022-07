Un ganador de American Idol destrozó al reality por una decisión durante la final: “Una pesadilla”

Caleb Perry Johnson, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Caleb Johnson, fue el ganador de la temporada 13 del programa American Idol. Aunque todo parecía perfecto en esa edición, el cantante cargó contra la producción por hacerlo interpretar una canción que calificó como una “completa basura”. Al finalizar el reality show, el ganador debía cantar un tema y hacer una gira con todos los participantes, pero esto no fue del agrado del intérprete de rock.

En aquel 2014, Caleb fue coronado como el ganador y tuvo que cantar “As long as you love me”, una canción original de The Backstreet Boys. No le agradó para nada y propuso que la reemplazaran, pero sus intentos fueron en vano; al final, terminó tan insatisfecho que catalogó el tema como un “pedazo de mie... cursi”.

“Sabía que, de hecho, si ganabas, tenías que cantar la canción, y la canción era simplemente una mie.... Como si fuera la peor canción de la historia”, explicó Johnson al medio Insider. En un esfuerzo, intentó modificar la pista, pero sus poderes de persuasión no fueron suficientes y tuvo que hacer la gira de verano: “Lancé un ataque a la compañía administradora y todas estas cosas, y dijeron, mira esto como una especie de regalo de graduación o algo así”.

Finalmente, al terminar la temporada, él y sus compañeros protagonizaron un recorrido por varias ciudades, algo que quizá sería el sueño de muchos cantantes que apenas inician, pero para él fue lo peor que le pudo haber ocurrido. Agregó que era una “pesadilla” tener que cantar esa canción ante tantas personas en vivo. “Lo hicimos al principio, pero lo cambiaron. Lo cambiaron a la mitad porque simplemente no estaba funcionando y fue una pesadilla”, expresó.

Asimismo, afirmó que, a pesar de haber ganado, el álbum no tuvo ningún tipo de apoyo por parte de la compañía discográfica: “El sello no lanzó el sencillo, no hubo ningún sencillo que salió después de que se hizo el disco. No hubo video musical. No hubo nada”. Esto le pareció una falta de respeto y le provocó una gran molestia mantiene hasta el día de hoy.

Una canción reciclada

Además de eso, descubrió que “As long as you love me” era un tema que otro finalista ya había interpretado dos años antes, es decir, que fue reciclada y posteriormente entregada a él. En 2012, Mark Haze, quien obtuvo el segundo lugar de esa temporada, grabó y lanzó una versión de ese tema. Después, Johnson la recibió con tan solo algunas modificaciones. “¿Cómo es posible que alguien más lance la misma canción en otro país?”, le dijo también a Insider.

Poco después de ser ganador de American Idol, dejó la discográfica Interscope Records y formó un grupo llamado Caleb Johnson and the Ramblin’ Saints. Después, el conjunto lanzó su primer álbum llamado Born from Southern Ground, en 2019.

Caleb Johnson en la actualidad

Ahora, Caleb es un músico independiente que lanza su material musical en su propio sitio web y a través de sus redes sociales. No hace mucho, lanzó su nuevo disco llamado Montaña Mojo volumen 1.