Adiós a la ciudadanía por nacimiento: cuánto puede durar el bloqueo a la medida de Trump antes de su entrada en vigor

Un juez federal bloqueó una vez más la medida impulsada por la administración Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos. Con este, ya son tres los fallos judiciales en contra de la normativa, por lo que la entrada en vigor (que estaba determinada para este fin de semana) puede demorar varios meses.

El último bloqueo en contra de la eliminación de la ciudadanía por nacimiento

El último fallo se dio a conocer el pasado 25 de julio en Boston. Allí, el juez de distrito Leo Sorokin determinó que una orden judicial de alcance nacional otorgada a más de una docena de estados seguía vigente en virtud de una excepción al fallo de la Corte Suprema, según consignó AP.

El juez detalló que una de las órdenes de alcance nacional que bloqueaba la medida debía seguir vigente J. Scott Applewhite - AP

“El expediente no sustenta un hallazgo de que una opción más limitada protegería de manera factible y adecuada a los demandantes de los daños que han demostrado que probablemente sufrirán”, escribió el juez.

Hasta cuándo podría durar el bloqueo de la medida de Donald Trump

El dictamen sobre la nacionalidad por nacimiento iba a entrar en vigor este fin de semana, según consignó CNN. Sin embargo, hay posibilidades de que incluso la medida nunca se implemente por completo.

Joseph Laplante, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, impidió la entrada en vigor de la medida a nivel nacional a principios de julio tras una denuncia colectiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Freepik

Esta afirmación parte del tipo de bloqueos implementados hasta la fecha. Un ejemplo de ello es el dictamen de Joseph Laplante, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, quien impidió la orden a nivel nacional a principios de julio por medio de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Según lo establecido en el documento, el tribunal determinó que cuatro organismos y sus respectivos ejecutivos no podían implementar la orden impulsada por Donald Trump:

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ( DHS , por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

, por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Estado ( DOS , por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Estado de EE. UU.

, por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Estado de EE. UU. El Departamento de Agricultura de EE. UU. ( USDA , por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Agricultura de EE. UU.

, por sus siglas en inglés) y el Secretario del Departamento de Agricultura de EE. UU. Los Centros de Servicios de Medicare/Medicaid y el Administrador de los Centros de Servicios.

Otra de las medidas que impiden la entrada en vigor de la orden se hizo efectiva en enero de este año, cuando un juez federal de Seattle la bloqueó de manera temporal tras una denuncia efectuada por cuatro fiscales generales estatales de Washington, Arizona, Illinois y Oregon.

Según consignó The New York Times, John C. Coughenour calificó la normativa como “inconstitucional” e hizo un llamado al gobierno a no hacer “maniobras políticas” con la Constitución.

El dictamen sobre la nacionalidad por nacimiento iba a entrar en vigor este fin de semana Imagen Freepik

“La Constitución no es algo con lo que el gobierno pueda hacer maniobras políticas”, declaró el juez Coughenour. “Si el gobierno quiere cambiar la excepcional concesión estadounidense de la ciudadanía por nacimiento, necesita reformar la propia Constitución”.

En qué consiste la orden de Trump que pretende suspender la ciudadanía por nacimiento

La medida fue comunicada por primera vez el 25 de enero de 2025, a solo cinco días de haber iniciado el segundo mandato de Donald Trump. Allí, a través de un escrito publicado por la Casa Blanca, comunicó la suspensión de la ciudadanía a ciertas personas nacidas en EE.UU.

En qué consiste la orden de Trump que pretende suspender la ciudadanía por nacimiento Jacquelyn Martin - AP

“La Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por nacimiento a las personas nacidas en Estados Unidos, pero no sujetas a su jurisdicción“, detalla el documento firmado por Donald Trump.

La medida, en principio, apuntaba a estos casos: