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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaDiego Delso / Creative Commons

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 34 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 2%.
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