Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 34 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oestenoroeste

: 15 a 20 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 2%.